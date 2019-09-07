Хабиб Нурмагомедов - Дастин Порье. Онлайн-трансляция боя года в ММА

Российский боец ММА Хабиб Нурмагомедов в субботу вечером проведет вторую защиту титула чемпиона UFC в легком весе. Соперником "голодного орла", как называет себя сам наш спортсмен, будет американец Дастин Порье.

Это первый бой Нурмагомедова после памятной победы над Кононом Макгергором, которая обернулась для него не только мировой славой, но и 9-месячной дисквалификацией. Как провел Хабиб этот период, смог ли он держать себя в форме и какие уроки вынес из скандала, мы узнаем сегодня вечером.

Бой пройдет в Абу-Даби в рамках турнира UFC 242. Начало - примерно в 23:00 по Москве.

"Российская газета" проведет онлайн-трансляцию поединка. Присоединяйтесь к нам в 21:00. За пару часов мы успеем рассказать о последних новостях из штаба Хабиба и изучить мнения букмекеров и экспертов, а затем сосредоточимся на октагоне. Не пропустите!