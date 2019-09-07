Началась подготовка к обмену взаимно удерживаемыми лицами

В аэропорт Внуково-2 доставили украинских военных, которые подлежат обмену на россиян, удерживаемых на Украине. Предполагается, что в их числе находятся 24 моряка, нарушивших государственную границу России в ноябре прошлого года в Керченском проливе и режиссер Олег Сенцов. О деталях обмена пока не сообщается, передает телеканал "Россия 24".

Соответственно, в аэропорт Борисполь из санатория под Киевом доставили удерживаемых на Украине россиян, информирует портал strana. Это свидетельствует о намерении сторон произвести обмен задержанными в субботу, 7 сентября, полагают наблюдатели.

Если все пройдет по плану, людей доставят почти одновременно в Москву и Киев. Пленные вылетят из Борисполя одновременно с таким же действием в аэропорту Внуково-2. Вылетят российский самолет ТУ-204 (RA-64058) и украинский Ан-148 (UR -UKR). Обратный вылет запланирован на 12:00-12:15.

По состоянию на 6 сентября, Москва и Киев на 98% согласовали обмен, отметил адвокат Валентин Рыбин. По его словам, в пункте сбора лиц, которые участвуют в обмене, присутствовали практически все по списку, согласованному сторонами ранее.