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07.09.2019 10:31
Рубрика: В мире

Началась подготовка к обмену взаимно удерживаемыми лицами

Текст: Александр Саможнев

В аэропорт Внуково-2 доставили украинских военных, которые подлежат обмену на россиян, удерживаемых на Украине. Предполагается, что в их числе находятся 24 моряка,  нарушивших государственную границу России в ноябре прошлого года в Керченском проливе и режиссер Олег Сенцов. О деталях обмена пока не сообщается, передает телеканал "Россия 24".

Соответственно, в аэропорт Борисполь из санатория под Киевом доставили удерживаемых на Украине россиян,  информирует портал strana. Это свидетельствует о намерении сторон произвести обмен задержанными в субботу, 7 сентября, полагают наблюдатели.

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Если все пройдет по плану, людей доставят почти одновременно в Москву и Киев. Пленные вылетят из Борисполя одновременно с таким же действием в аэропорту Внуково-2. Вылетят российский самолет ТУ-204 (RA-64058) и украинский Ан-148 (UR -UKR). Обратный вылет запланирован на 12:00-12:15.

По состоянию на 6 сентября, Москва и Киев на 98% согласовали обмен, отметил адвокат Валентин Рыбин.  По его словам, в пункте сбора лиц, которые участвуют в обмене, присутствовали практически все по списку, согласованному сторонами ранее.

В мире экс-СССР Украина Отношения России и Украины
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