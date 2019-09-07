Украина отказалась передать России одного заключенного в рамках обмена

Украина отказалась передавать России Руслана Гаджиева в рамках обмена удерживаемыми лицами, сообщает РИА Новости.

"Мне стало известно об исключении из списка гражданина Российской Федерации Гаджиева Руслана Джупалавича", - сообщил адвокат Василий Рыбин. По его словам, в этой связи освобождение удерживаемых лиц Украиной и Россией поставлено под угрозу срыва.

Рыбин уточнил, что одного участника обмена не доставили на пункт сбора. Юрист выразил уверенность, что эта ошибка будет исправлена.

Ранее 6 сентября стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский помиловал граждан, которых Киев должен освободить в обмен на аналогичный шаг Москвы. По данным украинской стороны, обмен заключенными в формате "35 на 35", дата которого пока согласовывается, должен распространиться на задержанных в ноябре 2018 года в Керченском проливе украинских моряков, в отношении которых возбуждено уголовное дело по статье "Незаконное пересечение госграницы".