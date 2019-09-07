ОБСЕ рассчитывает на рост доверия между Россией и Украиной

В позитивном ключе оценили завершенный обмен пленными между Россией и Украиной председатель ОБСЕ, министр иностранных и европейских дел Словакии Мирослав Лайчак, также генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер.

"Я очень рад обмену задержанными между Российской Федерацией и Украиной. Это позитивное событие, которое вносит огромный вклад в жизнь десятков людей, их семей и друзей"", - отметил Лайчак.

По мнению председателя ОБСЕ, этот обмен может укрепить доверие между двумя странами, а также привести к обмену всех задержанных, как это предусмотрено в Минских соглашениях.

Со своей стороны, Гремингер призвал участников конфликта на Украине полностью выполнять Минские соглашения, уважать и поддерживать соглашение о прекращении огня.