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07.09.2019 16:38
Рубрика: В мире

ОБСЕ рассчитывает на рост доверия между Россией и Украиной

Текст: Александр Саможнев

В позитивном ключе оценили завершенный обмен пленными между Россией и Украиной председатель ОБСЕ, министр иностранных и европейских дел Словакии Мирослав Лайчак, также генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер.

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости
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"Я очень рад обмену задержанными между Российской Федерацией и Украиной. Это позитивное событие, которое вносит огромный вклад в жизнь десятков людей, их семей и друзей"", - отметил Лайчак.

По мнению председателя ОБСЕ, этот обмен может укрепить доверие между двумя странами, а также привести к обмену всех задержанных, как это предусмотрено в Минских соглашениях.

Со своей стороны, Гремингер призвал участников конфликта на Украине полностью выполнять Минские соглашения, уважать и поддерживать соглашение о прекращении огня.

В мире экс-СССР Украина Международные организации ОБСЕ Отношения России и Украины
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