Песков: Обмен между Россией и Украиной состоялся

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил журналистам факт обмена удерживаемыми лицами между Россией и Украиной.

"Да, обмен состоялся", - приводит его слова ТАСС. Песков добавил, что в Кремле приветствуют факт обмена "и рады, что российские граждане вернулись домой".

Также пресс-секретарь главы государства подтвердил, что в обмене участвовал главный редактор РИА Новости Украина Кирилл Вышинский. "Там Вышинский есть. Списки последуют позже. Пока в целом оценка такая", - сказал Песков.

В субботу между Россией и Украиной состоялся обмен удерживаемыми лицами в формате "35 на 35". Примерно в одно и то же время в Москве и Киеве приземлились спецборты, доставившие на родину граждан двух стран.