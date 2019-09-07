Первая Lada с вариатором. На что способен новый Xray Cross

Летом начались продажи долгожданной Lada Xray Cross в версии AT. Это первая в истории Lada, оснащенная бесступенчатой автоматической коробкой передач. Интерес к новинке подогревает новый двигатель от Renault, а также свежая мультимедийная система с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto - тоже первая в практике отечественного производителя. При этом компактный кроссовер, как сообщает производитель, подорожал всего на 50 тысяч рублей. Мы испытали машину на берегах Балтийского моря, в Калининграде, и попытались понять, стоит ли игра свеч.

Вообще, справедливее было бы называть ее не Cross AT, а Cross CVT, ведь здесь мы имеем дело с вариатором. С другой стороны, основания именовать коробку автоматической тоже имеются: вместе с "вариаторной" клиноременной передачей и планетарным редуктором в кросс-хэтче работает гидротрансформатор - классика автоматических трансмиссий. Да и, будем откровенны, аббревиатура CVT слишком сложна и непонятна, чтобы иметь право на жизнь. А предназначение нового Xray Cross, как вы уже поняли, не усложнять, а упрощать жизнь водителя. Тем более что двухпедальный "иксрей" нацелился на относительно новую для себя аудиторию - женскую и каршеринговую.

На Xray Cross поставили японский вариатор Jatco CVT-7. Коробка проверенная и заслуженная. Подобной трансмиссией уже несколько лет оснащаются автомобили альянса Renault-Nissan-АвтоВАЗ - в частности, Renault Kaptur и Nissan Qashqai. Такое решение позволило значительно сэкономить время и деньги - разрабатывать свои аналоги было бы слишком дорого.

В паре c вариатором трудится 1.6-литровый двигатель Renault H4M мощностью 113 л.с. и 152 Нм крутящего момента. Этот силовой агрегат уже устанавливался на Lada Xray в период с конца 2015-го по июль 2016 года. Потом от него отказались в пользу российских аналогов (потому что доставлять детали из-за рубежа оказалось слишком дорогостоящей затеей), и вот сейчас "реабилитировали" - теперь производство движка сильно локализовано в Тольятти, поэтому бюджет проекта пострадать не должен. А сама силовая установка уже зарекомендовала себя на том же "Каптюре" и Sandero Stepway City.

Что же дуэт нового-старого мотора и вариатора-первопроходца поет нам в "Иксрее"? Заводим автомобиль, переключаемся в режим D и мчим из аэропорта "Храброво" в сторону города. Первое ощущение от машины на загородной трассе - кросс-хэтч с вариатором едет более мягко и бесшумно, чем автомобили Lada на механике или роботе АМТ. Ручка вариатора приятно лежит в руке - тактильные чувства ведь не менее важны. А поскольку коробка бесступенчатая, то нет и задержек или рывков машины, какие случаются при переключении с одной передачи на другую в иных "автоматах". Плавность движения - одно из главных преимуществ вариатора.

Но едва окунаемся в плотный калининградский поток, усугубленный активным дорожным строительством, ощущения меняются. Хотя движение в Калининграде довольно спокойное и подчеркнуто вежливое (Европа, как ни крути), обгонов и перестроений никто не отменял. Слегка жму акселератор, как вроде бы приноровился на шоссе - но пока автомобиль набирает темп, вакантное место в соседнем ряду уже занято. Давлю чуть сильнее - спасибо соседям по потоку, вклиниваюсь. Но в следующий раз действую с запасом - газ в пол, обороты подскакивают почти до 4000, небольшая пауза, и мотор загудел: вот он, ожидаемый отклик.

Одним словом, хочется более резких и четких откликов на нажатие педали газа. Другое дело, что у нее - довольно длинный запас хода. И если приноровиться, поездив пару деньков, то можно успешно ловить тот самый момент, когда мотор и вариатор наиболее податливо реагируют на твои замыслы. При острой необходимости можно использовать ручной режим управления - в этом случае водителю доступны 6 виртуальных передач: на себя - повышающие, от себя - понижающие. Номер включенной передачи отображается на приборной панели. Мануальный режим сподручен как раз на обгонах - движок реагирует гораздо веселее, а ты получаешь именно то ускорение, которого ждешь. Но не только. Ручной режим пригодится на спусках, скользких дорогах или при движении с прицепом (да-да, возможность таскать его за собой сохранилась: массой 650 кг без тормозов и 800 кг - с тормозами). Старая добрая возможность тормозить двигателем тоже никуда не исчезла, и это радует.

А вообще, Xray Cross AT - это ставка на комфорт, а не на что-либо иное. Именно поэтому здесь нет и пока не планируется спортивного режима, равно как и селектора режимов движения Ride Select в целом, который устанавливается на механическом Xray Cross. А разгон до 100 километров в час занимает только по паспорту почти 13 секунд, максимальная же скорость ограничена 162 километрами в час. Гонщикам этот автомобиль точно не подойдет.

Комбинации вариатора Jatco c более мощным двигателем 1,8 (который есть в моторной гамме обычного Xray Cross) тоже ждать не стоит. Как рассказали в ходе тест-драйва представители АвтоВАЗа, коробка не рассчитана на крутящий момент более 160 Нм. А на механическом Lada Xray Cross с 1,8 литровым мотором он составляет 170 Нм.

Равно как не появится вариатор и на обычном, некроссовом Xray. Дело в том, что при установке вариатора на Xray Cross инженерам АвтоВАЗа удалось обойтись без глобальной перенастройки подвески, ограничившись новой компоновкой трансмиссии и установкой промежуточной опоры силового агрегата. В результате масса автомобиля увеличилась всего на 13 кг, а дорожный просвет в шикарные 215 мм не изменился ни на йоту - по загородным ухабам или ремонтируемым участкам можно ехать, не рискуя приложить бампер. Да и не сильно притормажимая: серьезных неудобств в салоне не ощущается.

Другое дело - знаменитая калининградская брусчатка или трамвайные пути, пересекающие перекрестки то тут, то там. Ездить по ним с той же скоростью, что и по асфальту, в анклаве вообще осмеливаются немногие. В "иксрее" на них тоже некомфортно - жестковато, а руль откликается сильной вибрацией. Вообще руль немного тяжеловат для интенсивного городского трафика, зато неплох при интенсивных разгонах и на высоких скоростях - машину не уводит.

Появление вариатора неизменно должно было сократить расход топлива. И сократило. Заполнив бак под самую горловину, мы откатали больше 200 километров от Калининграда до Балтийска, Зеленоградска, Светлогорска и Янтарного и обратно. Расход в 9 литров на 100 км пути - неплохой результат. Для сравнения - на Lada Xray Cross МT, правда с двигателем 1,8 л, он составляет 9,5 л.

Как известно, любой вариатор не любит сильных нагрузок и перегрева. Именно поэтому мы и отправились на побережье Балтийского моря, в пляжный песок, чтобы испытать коробку в бездорожном бою. Для начала мы изрядно спустили передние колеса, иначе нам не удалось бы даже тронуться с места. Кнопкой на центральном тоннеле отключили систему стабилизации ESP - это можно делать на скорости до 60 км/ч. А дальше кросс-хэтч со своим вариатором изрядно удивили. Почти час мы терзали машину на глазах у изумленных владельцев полноприводных "амароков" и "патролов". Коробка не перегрелась, автомобиль не зарылся в песок - АКПП, не в последнюю очередь благодаря своему гидротрансформатору, позволяла снова и снова без видимого напряга стартовать после полной остановки. Конечно, неизвестно, как отнесется вариатор к подобным испытаниям бездорожьем на регулярной основе, но здесь и сейчас - здорово.

Пока же вазовцы убеждают в надежности Cross AT. Одна из тестовых машин прошла 200 000 км, остальные - не менее 160 000 км, а общий пробег машин, принимавших участие в испытаниях, превысил 1 млн км. Наездили их по всей России - от Сибири до Кавказа.

Во внешности автомобиля никаких изменений не произошло. Она и так хороша. Xray Cross выгодно выделяется в потоке. А на парковке близ янтарного карьера в поселке Янтарный, куда съезжаются автобусы с иностранными туристами, "иксрей" в ярко-оранжевой расцветке произвел фурор среди немецких путешественников. Те буквально забросали вопросами участников нашей команды, не забыв обсудить и Vesta SW, которая продается на их родине.

Зато в салоне кое-что изменилось. В первую очередь - появилась обновлённая мультимедийная система с поддержкой систем Apple CarPlay и Android Auto, а на правой спице руля - кнопка голосового управления. С ее помощью можно задать пункт назначения в системе навигации, написать или прочитать смс-ку, позвонить жене, включить любимую радиостанцию. Не сенсация, но приятно. Главное - артикулировать свои желания внятно и без запинок - в ином случае система вас не поймет. В навигацию, кстати, зашиты не только google-карты, где можно построить маршрут с учетом пробок, но и maps.me с 2ГИС, не требующие интернета.

А вот кнопки круиз-контроля и ограничителя скорости с руля "переехали" на блок внизу и теперь соседствуют с функциями регулировки зеркал и коррекции фар. Решение спорное. Но освободившееся место на руле, видимо, подготовлено для чего-то нового, правда для чего именно - пока неизвестно.

Теперь о главном. Цена традиционно является козырем в рукаве АвтоВАЗа. Lada Xray Cross с вариатором тоже будет одним из самых доступных автомобилей в своей категории. Базовая комплектация, которая включает в себя кондиционер, аудиосистему, фронтальные подушки, мультифункциональное рулевое колесо, систему электронного контроля устойчивости с функцией антипробуксовки и помощи при старте на уклоне, будет стоить от 846 900 рублей.

Версия "Комфорт" с 3-хуровневым подогревом передних сидений, парктроником и обогревом наружных зеркал - от 889 000 рублей. А топовая комплектация с обогревом всех сидений, лобового стекла и руля, климат-контролем, круиз-контролем, камерой заднего вида, датчиками дождя и света, мультимедийной системой с поддержкой Apple Car Play и Android Auto - от 971 900 рублей. На 50 тысяч рублей дороже механической Xray Cross с двигателем 1,8 л. Для сравнения: прямые конкуренты двухпедального "иксрея" - переднеприводные Renault Kaptur и Hyundai Creta - окажутся дороже не менее чем на 100 тысяч рублей.