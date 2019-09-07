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07.09.2019 15:00
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

По итогам продажи указателей на аукционе метро получит почти три четверти миллиона рублей

Текст: Светлана Батова

В столичном метрополитене подвели итоги первого аукциона указателей, состоявшегося 30 августа. Все 33 лота были оценены участниками аукциона в 724 тысячи рублей. Покупки будут оплачены при получении указателей в Инфоцентре. Указатели, выставленные на аукцион, прослужили московскому метро более 20 лет.

В московское метро в День города можно будет пройти за 1 рубль

Как сообщили "РГ" в пресс-службе метрополитена, самым дорогим стал указатель "Нет прохода", висевший на станции "Охотный ряд" Сокольнической линии - его стоимость в ходе аукциона дошла до 51,5 тысяч рублей. На втором месте "Выход в город" (40 тысяч рублей) также со станции "Охотный ряд", на третьем "Выход в город" со станции "Кунцевская" (33,5 тысяч рублей), на четвертом "Выход в город" со станции "Арбатская" Арбатско-Покровской линии (31,5 тысяч рублей) и на пятом "К поездам до станций" со станции "Киевская" Кольцевой линии (30 тысяч рублей).

Дешевле всего достался своему обладателю указатель "Медпункт" со станции "Охотный ряд" - он стоил всего 9 тысяч рублей при стартовой стоимости 8,5 тысяч рублей. Шаг аукциона составлял 500 рублей.

Фото: Сергей Пятаков/РИА Новости
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Напомним, в аукционе принимали участие порядка 100 человек, места на торги надо было бронировать заранее на сайте метрополитена. Они, кстати, закончились в течение нескольких часов после объявления начала регистрации. Также планировалось, что торги продлятся с 10:30 до 16:00, тем не менее, благодаря активности участников, все лоты были распроданы уже в 12:00.

В течение двух недель покупки можно будет забрать в Информационном центре на станции "Тушинская" Таганско-Краснопресненской линии.

Указатели покупали для оформления офисов, квартир и дач. В первую волну продаж отслуживших элементов навигации, проходившую в декабре 2018 года, метрополитен заработал более двух миллионов рублей. Тогда их продавали только в Инфоцентре в порядке живой очереди.

Экономика Транспорт Общественный транспорт Компании Транспорт Московский метрополитен Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
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