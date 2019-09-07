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07.09.2019 14:58
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Путин и Назарбаев осмотрели павильон "Казахстан" на ВДНХ

Текст: Галина Мисливская

Президент России Владимир Путин и первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев после концерта в честь начала празднования Дня города в Москве осмотрели отреставрированный павильон "Казахстан" на ВДНХ в сопровождении премьер-министра РФ Дмитрия Медведева и мэра Москвы Сергея Собянина.

Перед входом в ажурный павильон со стеклянным куполом установлена традиционная казахская юрта, здесь развернута выставка ремесел и сельскохозяйственная ярмарка. Организаторы выставки преподнесли гостям  по яблоку сорта "Апорт". Выбор подарка неслучаен: слово "яблоко" - по-казахски - "алма" - составляет часть названия бывшей столицы Казахстана - Алма-Аты.

Фото: Владимир Вяткин/РИА Новости
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Путину и Назарбаеву рассказали о процессе восстановления фасадов и внутреннего убранства павильона "Казахстан". Затем лидеры осмотрели  оснрвную экспозицию павильона.

Здесь представлены экспонаты из фондов Национального музея Казахстана - более 30 уникальных исторических предметов, в том числе и экспонаты VIII-VI веков до н.э. Комплекс оснащен современным мультимедийным оборудованием и позволяет быстро менять экспозиции под конкретные мероприятия.  По завершении осмотра павильона Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев оставили записи в книге почетных гостей.

Российским гостям преподнесли сувенирные тарелки, посвященные реконструкции павильона "Казахстан". Дмитрию Медведеву вручили также большую корзину яблок с выставочного стенда.

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