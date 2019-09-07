Путин и Назарбаев осмотрели павильон "Казахстан" на ВДНХ

Президент России Владимир Путин и первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев после концерта в честь начала празднования Дня города в Москве осмотрели отреставрированный павильон "Казахстан" на ВДНХ в сопровождении премьер-министра РФ Дмитрия Медведева и мэра Москвы Сергея Собянина.

Перед входом в ажурный павильон со стеклянным куполом установлена традиционная казахская юрта, здесь развернута выставка ремесел и сельскохозяйственная ярмарка. Организаторы выставки преподнесли гостям по яблоку сорта "Апорт". Выбор подарка неслучаен: слово "яблоко" - по-казахски - "алма" - составляет часть названия бывшей столицы Казахстана - Алма-Аты.

Путину и Назарбаеву рассказали о процессе восстановления фасадов и внутреннего убранства павильона "Казахстан". Затем лидеры осмотрели оснрвную экспозицию павильона.

Здесь представлены экспонаты из фондов Национального музея Казахстана - более 30 уникальных исторических предметов, в том числе и экспонаты VIII-VI веков до н.э. Комплекс оснащен современным мультимедийным оборудованием и позволяет быстро менять экспозиции под конкретные мероприятия. По завершении осмотра павильона Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев оставили записи в книге почетных гостей.

Российским гостям преподнесли сувенирные тарелки, посвященные реконструкции павильона "Казахстан". Дмитрию Медведеву вручили также большую корзину яблок с выставочного стенда.