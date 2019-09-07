Под Омском пьяный водитель сбил двух пешеходов на переходе

Омская Госавтоинспекция начала проверку по факту ДТП на Русско-Полянском тракте, в результате которого пострадали два пешехода.

Сообщение о дорожно-транспортном происшествии с пострадавшими поступило в дежурную часть ГИБДД вечером 6 сентября.

- По предварительным данным, водитель автомобиля Honda Fit, двигаясь по Русско-Полянскому тракту со стороны улицы Мельничная в направлении поселка Новоомский, в районе 14 километра допустил наезд на двух пешеходов, - сообщает УМВД России по Омской области.

Двое мужчин переходили дорогу по нерегулируемому пешеходном переходу и угодили под колеса. Они госпитализированы.

Как выяснилось, сотрудники ГИБДД заметили у водителя признаки алкогольного опьянения. Однако от медицинского освидетельствования он отказался. В отношении нарушителя возбуждено административное производство. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.