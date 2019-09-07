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07.09.2019 12:03
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Под Омском пьяный водитель сбил двух пешеходов на переходе

Текст: Наталья Граф (Омск)

Омская Госавтоинспекция начала проверку по факту ДТП на Русско-Полянском тракте, в результате которого пострадали два пешехода.

Сообщение о дорожно-транспортном происшествии с пострадавшими поступило в дежурную часть ГИБДД вечером 6 сентября.

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- По предварительным данным, водитель автомобиля Honda Fit, двигаясь по Русско-Полянскому тракту со стороны улицы Мельничная в направлении поселка Новоомский, в районе 14 километра допустил наезд на двух пешеходов, - сообщает УМВД России по Омской области.

Двое мужчин переходили дорогу по нерегулируемому пешеходном переходу и угодили под колеса. Они госпитализированы.

Как выяснилось, сотрудники ГИБДД заметили у водителя признаки алкогольного опьянения. Однако от медицинского освидетельствования он отказался. В отношении нарушителя возбуждено административное производство. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Сибирь СФО Омская область Омск
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