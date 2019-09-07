Новости

Актриса Зоуи Дешанель подала на развод с продюсером Печеником 20:58
Валерия рассказала, как потеряла ребенка от Иосифа Пригожина 20:48
Вышел новый трейлер сериала HBO "Екатерина Великая" 20:35
В Омске произошло массовое отключение электричества 20:33
Зеленский заявил о подготовке отвода сил в Донбассе 20:21
СМИ: Глава Пентагона принялся учить Россию американским правилам 19:55
В штабе Навального в Санкт-Петербурге нашли бюллетени для голосования 19:48
Песков назвал газ одной из тем переговоров Путина и Додона 19:40
Муслим Салихов нокаутировал бывшего телохранителя Неймара в Абу-Даби 19:30
Минск считает обмен пленными "очень значимым шагом" 19:21
УАЗ показал неизвестный концепт легендарной модели 19:03
Путин отметил стабилизацию ситуации в Молдавии 18:33
Стало известно, сколько человек посетили парки в День города 18:22
Трамп поздравил Москву и Киев с возвращением задержанных 18:13
Аксенов назвал обмен заключенными шагом к диалогу между РФ и Украиной 17:11
Москвалькова: Необходимо решить проблемы освобожденных граждан РФ 17:00
Безопасно и недорого: как не переплатить за зимние шины 16:48
На ВДНХ начался "Киндерфест" 16:40
ОБСЕ рассчитывает на рост доверия между Россией и Украиной 16:38
Задержан подозреваемый в нападении на главу ЦИК Эллу Памфилову 16:05
В Петрозаводске в честь Бреста назвали новую улицу 15:49
В Южной Корее тайфун "Линлин" унес жизни трех человек 15:30
Зеленский назвал пути разблокирования диалога с Россией 15:18
За сутки после взвешивания Хабиб Нурмагомедов набрал 8 кг 15:16
Видео: Австралийский гонщик чудом выжил в жуткой аварии в "Формуле-3" 15:05
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд встал на сторону должников по кредиту
Верховный суд встал на сторону должников по кредиту
Задайте вопрос председателю правления ЕАБР
Задайте вопрос председателю правления ЕАБР
"РГ" и журнал "Родина" приглашают на ММКЯ
"РГ" и журнал "Родина" приглашают на ММКЯ
07.09.2019 20:33
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Омске произошло массовое отключение электричества

Текст: Наталья Граф (Омск)

Серьезная авария на электросетях парализовала работу Омского аэропорта. Без света остались также несколько крупных микрорайонов на Левобережье.

- Выявлено крупное повреждение на сетях "Омскэлектро", - сообщили "РГ" в единой дежурной диспетчерской службе администрации города Омска. - В настоящее время специалисты работают над устранением аварии. В первую очередь будут подпитывать больницы и другие жизненно важные объекты. Восстановление займет длительное время, возможно потребуется пять-шесть часов.

Более 30 тысяч человек остались без света на Кубани

Около девяти часов вечера электричество пропало в Старом Кировске, 1-ом и 3-ем и многих других микрорайонах.

- В Омском аэропорту отключили свет, около 30-40 человек не могут пройти паспортный контроль после прилета из Ираклиона, - рассказывают очевидцы произошедшего в социальных сетях.

Что стало причиной аварии, пока неизвестно. По предварительным данным, ЧП произошло на Западной подстанции.

Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Сибирь СФО Омская область Омск
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Песков: Обмен между Россией и Украиной состоялся
День города Москвы: куда сходить и что посмотреть
Премии правительства для молодых ученых увеличены вдвое
Минфин рассказал о полностью добровольной системе пенсионных накоплений
В Германии оценили последствия от ответных санкций России