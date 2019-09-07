В Омске произошло массовое отключение электричества

Серьезная авария на электросетях парализовала работу Омского аэропорта. Без света остались также несколько крупных микрорайонов на Левобережье.

- Выявлено крупное повреждение на сетях "Омскэлектро", - сообщили "РГ" в единой дежурной диспетчерской службе администрации города Омска. - В настоящее время специалисты работают над устранением аварии. В первую очередь будут подпитывать больницы и другие жизненно важные объекты. Восстановление займет длительное время, возможно потребуется пять-шесть часов.

Около девяти часов вечера электричество пропало в Старом Кировске, 1-ом и 3-ем и многих других микрорайонах.

- В Омском аэропорту отключили свет, около 30-40 человек не могут пройти паспортный контроль после прилета из Ираклиона, - рассказывают очевидцы произошедшего в социальных сетях.

Что стало причиной аварии, пока неизвестно. По предварительным данным, ЧП произошло на Западной подстанции.