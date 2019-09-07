В Петербурге объявили конкурс на проект памятника Чайковскому

В Санкт-Петербурге дан старт творческому конкурсу на проект памятника композитору Петру Ильичу Чайковскому. Об этом журналистам рассказал художественный руководитель - директор Мариинского театра Валерий Гергиев.

Организатором конкурса выступает комитет по градостроительству и архитектуре правительства Северной столицы. Уже определено место, где будет установлен памятник, - это площадь перед Концертным залом Мариинского театра по адресу улица Писарева, дом 20, литера А, в шаговой доступности от здания Санкт-Петербургской консерватории, где Чайковский обучался музыке.

Конкурс будет международным, к участию в нем приглашаются как российские, так и зарубежные скульпторы. В составе жюри - маэстро Валерий Гергиев, главный архитектор Петербурга Владимир Григорьев, представители профессиональных творческих союзов.

Конкурс пройдет в два этапа. Первый - отбор эскизных проектов - планируется завершить уже в декабре 2019 года. Второй этап - подведение итогов и окончательный выбор проекта памятника будет завершен в апреле 2020 года, к 180-летнему юбилею композитора.

Примечательно, что до сих пор в Санкт-Петербурге - городе, где началась и состоялась триумфальная слава композитора, памятника Чайковскому нет до сих пор. Есть улица его имени, есть бюст, но не памятник. Устроители проекта уверены, что скоро эта несправедливость будет устранена. И в городе, увековеченном композитором в таких великих операх, как "Пиковая дама", "Евгений Онегин", появится монумент, достойный гения автора.