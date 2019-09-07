Аксенов назвал обмен заключенными шагом к диалогу между РФ и Украиной

Сергей Аксенов назвал долгожданным и радостным событием состоявшееся сегодня взаимное освобождение лиц, удерживаемых на территориях России и Украины.

Обмен состоялся в формате "35 на 35" и стал результатом долгой работы обеих сторон.

"Сегодняшнее событие способствует созданию благоприятных условий для восстановления российско-украинских отношений, для налаживания полноформатного диалога между двумя странами", - подчеркнул глава Крыма в своем Facebook.

Аксенов выразил благодарность президенту, МИД и всем, кто готовил и проводил обмен. А также выразил надежду, что это только один из шагов на пути к диалогу, и за ним последуют новые.