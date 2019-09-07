Свинец, кадмий, мышьяк: Какие опасные вещества нашли в продуктах из магазина

Небольшое, но длительное химическое воздействие, которое оказывают на нас токсичные элементы из пищи, могут привести к проблемам со здоровьем.

Роспотребнадзор по Свердловской области опубликовал доклад о санитарно-эпидемиологическом состоянии населения за прошлый год. В целом эксперты отмечают улучшение показателей в сравнении с 2016 и 2017 годом, но о благополучности ситуации говорить не приходится.

Так, основными "источниками" свинца стали молочные и мясные продукты, хлебобулочные изделия. Кадмий нашли во фруктах, мясных и молочных продуктах. Мышьяк - в рыбных, молочных продуктах, хлебобулочных изделиях. Ртуть - в рыбных, молочных продуктах и картофеле. Нитраты - в овощах.

Отметим, что нитратов нет в хлебе, мясе, молочной продукции, рыбе, яйцах, сахаре и кондитерских изделиях, растительном масле. Остальные вещества в разной степени содержатся во всех перечисленных продуктах.

Эксперты рассчитали химическую нагрузку на население, связанную с пищевыми продуктами.

- На уровне максимальных концентраций токсичных элементов условно переносимое недельное поступление (УПНП) превышено по мышьяку в Талицком городском округе на 28,6 процентов, по кадмию в Пышминском городском округе на 13,3 процента и нитратам в Талицком городском округе на 146,7 процента, в городском округе Верхняя Пышма на 54,8 процента, в Асбестовском городском округе на 42,5 процента, в Пышминском городском округе на 41,7 процента, в Серовском городском округе на 29,7 процента, Верхотурском городском округе на 24,3 процента и на верхней границе УПНП в Нижнесергинском городском поселении, - говорится в документе.

Длительные химические нагрузки малой интенсивности могут постепенно снижать устойчивость организма к воздействию неблагоприятных факторов окружающей среды. Это может привести к различным патологиям: вирусным и микробным инфекциям органов дыхания аллергическим, онкологическим, аутоиммунным, кожным, гематологическим, возрастным и другим заболеваниям, нарушениям продуктивного здоровья. Отрицательные последствия являются результатом не острого, а хронического воздействия и могут включать поражение почек и печени, нарушение развития плода, нарушение функции эндокринной системы, иммунотоксичность и рак.

Как итог, специалисты Роспотребнадзора оценивают неканцерогенный и канцерогенный риски для здоровья населения области как неприемлемые, и говорят о необходимости проведения оздоровительных мероприятий в регионе.

Продукты проверили и по микробиологическим показателям. Эксперты говорят, что уровень неудовлетворительных показателей остается высоким, он составляет шесть процентов и растет среди мясных продуктов, плодов и ягод. Исследователи не нашли ни одного случая ГМО в 116 пробах, а продукты с антибиотиками попались пять раз из 467. Ни одного случая с плохой пищей для малышей на молочных кухнях в 2018 году выявлено не было.

Эксперты настороженно относятся к кулинарной продукции (особенно к "нетрадиционной кухне" и салатам). Неблагоприятная ситуация наблюдается в предприятиях общественного питания и торговли.

Кстати

Ученые считают наличие антибиотиков в мясе одной из главных проблем. В кормах для животных содержится гормон роста. По мнению ученых, употребление человеком такого мяса может привести к устойчивости организма к антибиотикам.

Количество канцерогенов в пище при готовке может увеличиться. Излюбленное многими простое лакомство - жареная картошка - содержит акриламид, который возникает в продуктах, содержащих крахмал при термической обработке от 120 градусов. Его содержание можно понизить, следуя простым правилам: перед жаркой картошку почистить и замочить на час-два в воде. После рекомендуется запекать или жарить овощ не до коричневой корочки, а до слегка золотистого цвета. Нарезать картофель лучше толстыми ломтиками.