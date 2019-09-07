СПЧ: В будущем РФ и Украина смогут провести обмен "всех на всех"

В будущем Россия и Украина смогут провести обмен удерживаемыми лицами по формуле "всех на всех". Об этом, как передает ТАСС, заявил глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов.

"Мы надеемся, что в конечном итоге удастся реализовать нашу давнишнюю мечту - обмен "всех на всех". Мы считаем, что все удерживаемые лица с обеих сторон должны вернуться к своим семьям", - сказал он, комментируя состоявшийся обмен удерживаемыми лицами между РФ и Украиной.

Ранее стало известно, что в аэропорт Внуково-2 спецборотом летного отряда "Россия" прибыл руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский, бывший военный ДНР Владимир Цемах, которого украинские СМИ причисляют к свидетелям крушения лайнера Boeing MH-17 летом 2014 года, а также другие россияне. Обмен произошел по формуле "35 на 35".

О подготовке к обмену стало известно утром в субботу. Из СИЗО "Лефоротово" во Внуковский аэропорт доставили украинских граждан. Одновременно из санатория под Киевом в аэропорт Борисполь привезли россиян, попавших в списки на обмен.