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07.09.2019 18:13
Рубрика: В мире

Трамп поздравил Москву и Киев с возвращением задержанных

Текст: Александр Саможнев

Президент США Дональд Трамп поздравил Россию и Украину с возвращением задержанных лиц в рамках ранее достигнутых договоренностей.
МИД РФ ожидает новых шагов по стабилизации российско-украинских отношений

"Россия и Украина только что обменялись большим количеством пленных. Очень хорошая новость, возможно первый гигантский шаг к миру. Поздравления обеим странам!", - написал Трамп в Twitter.

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости
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Напомним, в субботу завершился обмен пленными между Россией и Украиной по формуле "35 на 35". В Москву вернулся также редактор РИА Новости Украина Кирилл Вышинский.

Взаимное освобождение лиц, удерживаемых на территории России и Украины, является позитивным сигналом, за которым должны последовать другие важные шаги по выводу из тупика нынешней ситуации в российско-украинских отношениях и реализации Минских соглашений, говорится в сообщении МИД РФ.

В мире США Отношения России и Украины
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