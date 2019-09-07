Трамп поздравил Москву и Киев с возвращением задержанных

Президент США Дональд Трамп поздравил Россию и Украину с возвращением задержанных лиц в рамках ранее достигнутых договоренностей.

"Россия и Украина только что обменялись большим количеством пленных. Очень хорошая новость, возможно первый гигантский шаг к миру. Поздравления обеим странам!", - написал Трамп в Twitter.

Напомним, в субботу завершился обмен пленными между Россией и Украиной по формуле "35 на 35". В Москву вернулся также редактор РИА Новости Украина Кирилл Вышинский.

Взаимное освобождение лиц, удерживаемых на территории России и Украины, является позитивным сигналом, за которым должны последовать другие важные шаги по выводу из тупика нынешней ситуации в российско-украинских отношениях и реализации Минских соглашений, говорится в сообщении МИД РФ.