В финале US Open встретятся Медведев и Надаль

Финалистами Открытого чемпионата США по теннису в мужском одиночном разряде стали россиянин Даниил Медведев и представитель Испании Рафаэль Надаль.

В первом полуфинале, как уже сообщала "Российская газета", Медведев в трех партиях переиграл болгарского теннисиста Григора Димитрова - 7:6, 6:4, 6:3. Тем самым Медведев стал первым российским теннисистом, которому удалось выйти в финал турнира Большого шлема с 2005 года. Тогда в Австралии до решающего матча дошел Марат Сафин.

Соперник россиянина по решающему поединку определялся в противостоянии испанца Рафаэля Надаля и Маттео Берреттини из Италии. 23-летний итальянец стал одним из главных возмутителей спокойствия на турнире, однако на этот раз опыт взял верх над молодостью. Надаль выиграл в трех сетах - 7:6 (8:6), 6:4, 6:1 и сразится за титул с Медведевым.

Напомним, в августе в финале турнира "Мастерс" в Монреале экс-первая ракетка мира разгромил россиянина с неприличным для решающих матчей счетом - 6:3, 6:0. Так что теперь у Медведева появится шанс взять реванш за унижение в Канаде.