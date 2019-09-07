В Совфеде прокомментировали обмен заключенными с Украиной

Взаимное освобождение удерживаемых лиц - это продолжение того гуманитарного подхода, который составляет основу российский политики в отношении Украины, считает глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

"Основу российской политики в отношении Украины составляет гуманитарный подход, причем это последовательная политика во всех сферах взаимоотношения с Украиной: как в отношении отказа от ответных ограничительных мер в отношении украинских граждан, расширения правовых оснований приобретения российского гражданства украинцами, политики в отношении Востока Украины, так и в отношении тех украинцев, которые совершили преступления на территории России", - сказал сенатор РИА Новости.

Гуманитарный подход "абсолютно оправдан", считает Клишас, поскольку на Украине и в России живет один народ, о чем неоднократно говорил президент России.

В субботу Россия и Украина провели обмен удерживаемыми лицами по формуле "35 на 35". Самолеты с освобожденными практически одновременно произвели посадку в московском аэропорту Внуково и киевском Борисполе. Среди вернувшихся в Москву - журналист Кирилл Вышинский, которого украинские власти обвиняли в госизмене.