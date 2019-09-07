Витебская школьница стала призером конкурса имени Андрея Дементьева

Трудно, наверное, перечислить все поэтические эшелоны, составленные Андреем Дементьевым, хотя его бесхитростные строки "Где-то около Бреста вдруг вошла к нам в вагон невеселая песня военных времен", могли бы стать и эпиграфом к конкурсу "Поэзия Победы", итоги которого будут подведены 7 сентября в российской столице.

Кстати, десятилетняя школьница из города Барань Витебской области Влада Дударева, информирует БЕЛТА, уже внесена в число призеров этого Всероссийского поэтического конкурса имени прославленного литератора двадцатого века. Андрей Дементьев, долгие годы возглавлявший журнал "Юность", продолжал всю свою жизнь традицию русских поэтов открывать новые имена в отечественной литературе.

Стихотворения о событиях и героях Великой Отечественной войны, поясняет агентство, прислали в этом году на конкурс около 300 участников из России, Беларуси и Украины. Больше всего произведений направили молодые россияне из Ленинградской, Московской, Нижегородской, Иркутской областей и республики Крым, рассказали организаторы поэтического марафона.

Еще шесть лет назад по инициативе Андрея Дмитриевича на его малой родине, в Твери, был создан и единственный в России Дом поэзии. Минувшим летом здесь состоялся III Всероссийский слет молодых поэтов "Зелёный листок", собравший более 150 начинающих авторов из 25 регионов России и зарубежных стран.

Остается только добавить, что в этом году лучшим поэтическим произведением о войне в категории 18-25 лет признано стихотворение "Причастная" уроженки Казани, студентки МГУ Зарины Бикимуллиной. Победителями в двух младших возрастных категориях стали Юлия Комаровская из Перми, Влада Дударева из Витебской области РБ и Тимофей Семенов из Ахтубинска.

А завершится в субботу литературный фестиваль песней на стихи Дементьева "Баллада о матери". Ее подарит слушателям дочь народного артиста России Михаила Турецкого - Эммануэль Турецкая.