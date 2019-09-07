9 сентября Театр Олега Табакова откроет свой 34-й сезон музыкально-драматической постановкой Аллы Сигаловой "Моя прекрасная леди" и обновленным спектаклем Алексея Мурадова "Скамейка" с новыми исполнителями - Аленой Лаптевой и Евгением Миллером.

Художественный руководитель ТОТа Владимир Машков в этот день будет принимать поздравления коллег с высокой наградой - за вклад в развитие отечественной культуры и искусства и многолетнюю плодотворную деятельность актер удостоен ордена Почёта.

Ближайшей его премьерой в Театре Табакова станет "Ревизор" в постановке Сергея Газарова, в котором Машков сыграет роль Городничего. А в понедельник 9 сентября на пресс-конференции вместе с режиссерами Александром Мариным и Сергеем Газаровым, актрисой Мариной Зудиной и директором Театра на Таганке Ириной Апексимовой Владимир Машков расскажет о новом, открытом ими "Атоме Солнца".

"С сентября по декабрь пройдет первый фестиваль учеников Олега Табакова, - пояснил Машков. - Это большое дело. Спектакли будут идти в МХТ им. Чехова, где играют многие ученики Олега Павловича, в Театре наций, которым руководит Евгений Миронов, в Театре на Таганке, который возглавляет Ирина Апексимова, в Губернском театре, во главе которого стоит Сергей Безруков. И в нашем театре, конечно. Мы начинаем собирать наследие Олега Павловича, уточнять его для себя, потому что продолжаем его дело и на нас лежит огромная ответственность. Для студентов готовим мастер-классы. Надеюсь, будет и следующий фестиваль, поскольку многие актеры и режиссеры, даже не учившиеся непосредственно у Олега Павловича, считают его своим учителем. Название фестиваля - "Атом Солнца", - то есть атом таланта, который попал в людей при встрече с Олегом Табаковым".

Из внутренних театральных событий: 17 августа в театре отмечали день рождения Олега Табакова. "И - когда такое было: в этом году в театре родилось 17 детей! Целый театральный курс", - поздравлял молодых родителей Машков. А пока новое поколение будущих звезд ТОТа подрастает, двадцать четыре первокурсника Школы Олега Табакова уже приступили в сентябре к обучению - с этого года в нее возобновлен прием. С февраля по май в семи городах России - Туле, Новокузнецке, Владивостоке, Краснодаре, Саратове, Калининграде и Екатеринбурге проходили отборочные туры. Конкурс в 2019-м году был зашкаливающим: 24-х студентов выбрали из 2600 претендентов со всей страны.

Прямая речь

Владимир Машков - о планах и премьерах:

- Театр и Школа Табакова - это одно целое. Я надеюсь, что спектакли, которые будут появляться в Школе, будут идти и на сцене Театра: чем раньше наши студенты выходят на профессиональную сцену с профессиональными актерами, тем раньше реализуют свои таланты. К юбилею Победы - а о Победе мы помним всегда, не только в юбилейные годы - Виталий Егоров поставит "Василия Теркина". Еще премьеры Школы: режиссер Алена Лаптева ставит спектакль по пьесе Вампилова "Старший сын", будут заняты студенты четвертого курса и Сергей Беляев. Так же четвертый курс представит спектакль-инсценировку Леонида Андреева "Мысль", режиссер Иван Шибанов. На третьем курсе - "Билокси-блюз" Нила Саймона, режиссер Михаил Хомяков, наша любимая "коммерческая пьеса", как ее называл Олег Павлович. Я очень хочу, чтобы дипломные спектакли начинались не с четвертого или даже с третьего курса, а со второго. Это важно. Если вспомнить первый набор студентов Табакова, то уже на втором курсе они играли спектакли. И мы не должны отставать. Все в наших руках.

Что касается премьер Театра Олега Табакова - в новом здании на Сухаревской мы выпустим спектакль "А.Н.О" по роману Агаты Кристи "Ten little indians". А на исторической сцене на Чистых прудах будет поставлена комедия Терри Джонсона "Ночь в отеле с Альбертом Эйнштейном и Мерилин Монро".

Но все карты не буду раскрывать. Подержим интригу 34-го сезона. Следующий году нас - юбилейный. К нему мы должны подойти полными сил. Сейчас труппа и коллектив в прекрасном творческом состоянии, и мы готовы делать то, что будет интересно и нам, и зрителям.

Нами уже была приоткрыта дверь к театральным блокбастерам. Мне нравится это понятие и хотелось бы, чтоб оно стало нам близко. В ноябре будет премьера спектакля "Ревизор" в постановке Сергея Газарова. Художник Александр Боровский. Надеюсь, мы не подкачаем. Я тоже выхожу, деваться некуда. Я надеюсь, что будут большие творческие открытия у всех участников этого спектакля. И это не только надежды, уже есть явные признаки этого. Репетиции интенсивно идут. Репетируем непросто, но радостно.

Еще о двух спектаклях. Я решил добить себя, но в хорошем смысле этого слова. Чтобы компенсировать свое отсутствие в театре в течение 20 лет. Мы уже приступили к репетиции спектакля по пьесе Терри Джонсона, который называется "Ночь в отеле с Альбертом Эйнштейном и Мэрилин Монро". Художник - Сергей Тырин, художник по костюмам Ольга Рябушинская. И дальше мы сразу начинаем репетиции следующей премьеры. Это очень большой и сложный спектакль под названием "А.Н.О" по пьесе Агаты Кристи "Десять маленьких индейцев". Не путать с афроамериканцами! Это пьеса очень лихая. Будет серьезный состав и, мне кажется, мы тут тоже сможем максимально творчески реализоваться, работая в этом необычном жанре. Художник - великий скульптор Александр Рукавишников, это будет его первая работа в театре. Художник по костюмам - Валентин Юдашкин, с которым наш театр познакомила Алла Сигалова. Отвечу за эти спектакли - я. Есть еще несколько задумок. Но пока нет ясного понимания, сможем ли мы это совместить. Как только оно появится, расскажем и о них.

P.S.

К новому театральному сезону Почта России выпустила почтовую марку с портретом Олега Табаков в серии "Полные кавалеры Ордена славы". Церемонию гашения марки проводили Марина Зудина, Павел и Мария Табаковы.

"Когда ко мне обратились с такой идеей, поначалу я сильно напряглась, как представила, что на фотографию Олега Павловича будут ставить какую-то печать или штемпель, - призналась Марина Зудина. - Но потом вспомнила, что Олег Павлович в детстве собирал марки. У нас дома сохранились его старые кляссеры. Он коллекционировал марки и будучи взрослым. Просил свою помощницу в театре отклеивать их от конвертов, когда ему приходила корреспонденция. И я подумала, что ему было бы приятно, если бы вышла марка с его портретом. Мы выбрали фотографию Валерия Плотникова, на которой Олег Павлович улыбается. Теперь он будет делиться своими позитивом со всеми".