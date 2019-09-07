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Вышел новый трейлер сериала HBO "Екатерина Великая"

Новости
    07.09.2019, 20:35
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com/ HBO Фото: youtube.com/ HBO
Фото: youtube.com/ HBO

На YouTube-аккаунте канала HBO появился первый полноценный трейлер мини-сериала "Екатерина Великая" с Хелен Миррен в титульной роли.

Фото: youtube.com
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Несложно спрогнозировать, что без "косяков" и здесь вряд ли обойдется - ошибок, ляпов и тому подобного, но не будем о грустном. В конце концов, нас, похоже, ждет отменное зрелище - как по "картинке", так и по содержанию. Обещающему фривольности.

"Екатерина Великая" - историческая драма, в четырех эпизодах рассказывающая о последних годах царствования Екатерины II. При этом немалая доля экранного времени будет отдана ее роману с Григорием Потемкиным (его сыграл Джейсон Кларк).

Миррен выступила и сопродюсером проекта.

Напомним, что для лауреатки "Оскара" Миррен обычное дело играть венценосных - от Цезонии в скандальном "Калигуле" Тинто Брасса до королевы Шарлотты в "Безумии короля Георга" Хайтнера, Елизаветы I в мини-сериале 2005 года и Елизаветы II в "Королеве" Фрирза.

Премьера "Екатерины Великой" - 21 октября.

Предыдущие трейлеры смотрите здесь и здесь.

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