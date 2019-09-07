Вышинский вылетел в Москву в рамках обмена заключенными

Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский и другие освобожденные россияне вылетели из Киева в Москву, сообщает радиостанция Вести FM.

Предполагается, что спецборт летного отряда "Россия" доставит из Киева в Москву 33 человека, среди которых числится и Вышинский. Он сделал несколько фотографий с трапа самолета. Называлось также количество бывших российских заключенных - 37 человек.

По некоторым данным, в самолете находится также Владимир Цемах, который является свидетелем по делу о крушении лайнера Boeing MH-17 летом 2014 года. Одновременно из аэропорта Внуково вылетел украинский самолет с гражданами этой страны.

В Борисполь прибыли родственники осужденного в России за террористическую деятельность Олега Сенцова. В воздушной гавани собрались около сотни журналистов, они ожидают прилета спецборта. Там же находится министр внутренних дел Арсен Аваков.