Захарова дала оценку состоявшемуся между Россией и Украиной обмену

Очень важным шагом назвала состоявшийся в субботу обмен между РФ и Украиной удерживаемыми лицами официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По словам дипломата, несмотря на то, что были и провокации, и объективные трудности, процесс все же состоялся", - написала дипломат в Facebook. "Необходимо максимально поддерживать этот настрой на решение проблем, а не на их усугубление. Политическая воля и системная кропотливая работа дают свои плоды", - подчеркнула Захарова.

Официальный представитель МИД РФ особо отметила, что постоянная антироссийская риторика не приблизит Киев к решению реальных внутриполитических и экономических проблем. В этой связи "конкретные шаги - лучший алгоритм действий".

Напомним, в субботу во Внуково приземлился самолет специального летного отряда "Россия" с российскими гражданами, освобожденными в рамках обмена. Украинский спецборт примерно в то же время сел в аэропорту Киева. Обмен состоялся по формуле "35 на 35".