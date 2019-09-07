Новости

Задержан подозреваемый в нападении на главу ЦИК Эллу Памфилову 16:05
В Петрозаводске в честь Бреста назвали новую улицу 15:49
В Южной Корее тайфун "Линлин" унес жизни трех человек 15:30
Зеленский назвал пути разблокирования диалога с Россией 15:18
За сутки после взвешивания Хабиб Нурмагомедов набрал 8 килограмм 15:16
Видео: Австралийский гонщик чудом выжил в жуткой аварии в "Формуле-3" 15:05
По итогам продажи указателей на аукционе метро получит почти три четверти миллиона рублей 15:00
Тверскую в день рождения Москвы оформили в стиле ВДНХ 14:55
Захарова дала оценку состоявшемуся между Россией и Украиной обмену 14:45
Заключенные екатеринбургской колонии устроили беспорядки 14:43
Первая Lada с вариатором. На что способен новый Xray Cross 14:41
В центре Москвы появились качели дружбы 14:38
СПЧ: В будущем РФ и Украина смогут провести обмен "всех на всех" 14:17
В Москву прибыли освобожденные из украинского плена россияне 14:07
Собянин: Москва готова к проведению выборов 14:05
Как будут следить за чистотой выборов в Мосгордуму 14:01
Москалькова сообщила о завершении обмена заключенными между РФ и Украиной 14:00
Песков: Путин планирует проголосовать на выборах в Мосгордуму 13:49
Новый мировой рекорд по хайлайну установлен в День рождения Москвы 13:40
Вышинский вылетел в Москву в рамках обмена заключенными 13:05
В московских парках начались торжества ко Дню города 12:48
Сбербанк и Mail.ru до конца года закроют сделку по созданию СП 12:29
СМИ: Процесс обмена удерживаемыми лицами идет по плану 12:19
Более 30 тысяч человек остались без света на Кубани 12:12
ВДНХ станет центром торжеств на День Москвы 12:07
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд встал на сторону должников по кредиту
Верховный суд встал на сторону должников по кредиту
Задайте вопрос председателю правления ЕАБР
Задайте вопрос председателю правления ЕАБР
"РГ" и журнал "Родина" приглашают на ММКЯ
"РГ" и журнал "Родина" приглашают на ММКЯ
07.09.2019 15:18
Рубрика: В мире

Зеленский назвал пути разблокирования диалога с Россией

Текст: Александр Саможнев

Обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной украинский президент Владимир Зеленский назвал первым шагом на пути разблокирования диалога с Россией, сообщает портал strana.

По его словам, первый разговор с президентом РФ Владимиром Путиным на эту тему состоялся месяц назад 7 августа. "Мы договорились о первом этапе разблокирования нашего диалога, о первом этапе прекращения войны, возвращении наших военных, наших пленных, наших моряков, возвращении наших территорий", - цитирует издание Зеленского.

Фото: Максим Блинов/ РИА Новости
Захарова дала оценку состоявшемуся между Россией и Украиной обмену

Президент Украины лично встретил прилетевших из Москвы людей, освобожденных в рамках обмена. В аэропорту Борисполь их ожидали родственники. В воздушной гавани собрались более сотни журналистов.

Напомним, обмен заключенными между РФ и Украиной состоялся ранее в субботу. Самолет специального летного отряда "Россия" с россиянами на борту приземлился в Москве. Примерно в то же время в аэропорту Борисполь сел спецборт с украинскими заключенными. Обмен состоялся по формуле "35 на 35".

В мире экс-СССР Украина Отношения России и Украины
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Песков: Обмен между Россией и Украиной состоялся
День города Москвы: куда сходить и что посмотреть
Премии правительства для молодых ученых увеличены вдвое
Минфин рассказал о полностью добровольной системе пенсионных накоплений
В Германии оценили последствия от ответных санкций России