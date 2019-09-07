Зеленский назвал пути разблокирования диалога с Россией

Обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной украинский президент Владимир Зеленский назвал первым шагом на пути разблокирования диалога с Россией, сообщает портал strana.

По его словам, первый разговор с президентом РФ Владимиром Путиным на эту тему состоялся месяц назад 7 августа. "Мы договорились о первом этапе разблокирования нашего диалога, о первом этапе прекращения войны, возвращении наших военных, наших пленных, наших моряков, возвращении наших территорий", - цитирует издание Зеленского.

Президент Украины лично встретил прилетевших из Москвы людей, освобожденных в рамках обмена. В аэропорту Борисполь их ожидали родственники. В воздушной гавани собрались более сотни журналистов.

Напомним, обмен заключенными между РФ и Украиной состоялся ранее в субботу. Самолет специального летного отряда "Россия" с россиянами на борту приземлился в Москве. Примерно в то же время в аэропорту Борисполь сел спецборт с украинскими заключенными. Обмен состоялся по формуле "35 на 35".