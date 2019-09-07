Зеленский заявил о подготовке отвода сил в Донбассе

Новости

Пикап Tesla может дебютировать уже в ноябре 21:04
ВМФ России получит в следующем году сразу четыре атомные подлодки 20:54
Банки РФ реабилитировали более 15 тысяч клиентов из "черных списков" 20:21
МИД: СПВД все еще жизнеспособен 19:44
Лавров обсудил с Чавушоглу подготовку саммита стран астанинского формата 19:24
Избирком сообщил, как партии поделят места в Госсовете Крыма 19:17
Верховный суд оставил в силе пожизненные сроки для участников "банды ГТА" 19:11
На Украине при передислокации воинской части произошел взрыв 18:45
Госдума ждет ответа от Грузии в связи с обвинениями в геноциде осетин 18:38
Британская королева утвердила закон об отсрочке Brexit 18:26
Исследование: В Германии не хватает учителей 18:03
Почему Lada Granta продается лучше, чем Hyundai Solaris и Kia Rio 18:00
Блокированные на перевернувшемся судне корейские моряки подали сигнал 17:58
Глава ПФР поддержал проект новой системы пенсионных накоплений 17:57
Эксперт назвал самую подделываемую купюру 17:45
Актер из "Реальных пацанов" стал депутатом в Пермском крае 17:35
Николай Патрушев посетит Беларусь 10 сентября 17:33
Матвиенко рассказала, в каком случае продолжит работу на посту спикера СФ 17:31
Врач-диетолог: Нельзя ежедневно кормить ребенка хлопьями 17:27
Матвиенко: В Совфед придут 16-17 новых сенаторов 17:20
На Кубани возбудили дело о гибели ребенка в детсаду 17:18
Фото: на Новодевичьем кладбище открыли памятник Владимиру Этушу 17:11
В Ингушетии министров выберут по конкурсу 17:03
Mitsubishi Pajero снимут с производства и заменят новой моделью 17:01
Матвиенко: Совфед может предложить изменения в законы о выборах 16:58
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Минобороны рассекретило документы о ситуации накануне Второй мировой войны
Минобороны рассекретило документы о ситуации накануне Второй мировой войны
Опасный токсин обнаружили в шоколадных шариках
Опасный токсин обнаружили в шоколадных шариках
Как изменятся правила получения водительских прав
Как изменятся правила получения водительских прав
07.09.2019 20:21
Рубрика: В мире

Зеленский заявил о подготовке отвода сил в Донбассе

Текст: Александр Саможнев

Разведение сил в Донбассе будет происходить в два этапа. В Минске сейчас идут переговоры об отводе сил и средств на востоке Украины, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
МИД РФ ожидает новых шагов по стабилизации российско-украинских отношений

По словам Зеленского, обмен пленными с Россией является первым шагом к началу двустороннего диалога. Он выразил надежду, что Москва и Киев будут и далее продвигаться к освобождению всех удерживаемых лиц и миру в Донбассе. При этом президент Украины отметил, что договоренности с президентом РФ Владимиром Путиным по первому этапу завершения конфликта на востоке Украины выполнены.

"Я должен подтвердить, что я, президент Украины Владимир Зеленский и президент РФ Владимир Путин, сделали все, что обещали, не изменяя по ходу наши договоренности", - комментировал ситуацию украинский руководитель.

Напомним, в субботу в Москву и Киев по взаимной договоренности вернулись удерживаемые лица. Обмен прошел по формуле "35 на 35".

В мире экс-СССР Украина Отношения России и Украины
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Итоги выборов 8 сентября 2019 года
Путин предложил "Газпрому" изучить поставки газа в Китай через Монголию
Володин: Выборы прошли в соответствии с нормами закона
Шойгу объяснил, как не допустить гонки вооружений в Европе
Глава ПФР поддержал проект новой системы пенсионных накоплений