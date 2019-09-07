Зеленский заявил о подготовке отвода сил в Донбассе

Разведение сил в Донбассе будет происходить в два этапа. В Минске сейчас идут переговоры об отводе сил и средств на востоке Украины, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

По словам Зеленского, обмен пленными с Россией является первым шагом к началу двустороннего диалога. Он выразил надежду, что Москва и Киев будут и далее продвигаться к освобождению всех удерживаемых лиц и миру в Донбассе. При этом президент Украины отметил, что договоренности с президентом РФ Владимиром Путиным по первому этапу завершения конфликта на востоке Украины выполнены.

"Я должен подтвердить, что я, президент Украины Владимир Зеленский и президент РФ Владимир Путин, сделали все, что обещали, не изменяя по ходу наши договоренности", - комментировал ситуацию украинский руководитель.

Напомним, в субботу в Москву и Киев по взаимной договоренности вернулись удерживаемые лица. Обмен прошел по формуле "35 на 35".