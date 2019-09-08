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08.09.2019 19:04
Рубрика: В мире

Охота на Коршунова

Что может скрываться за арестом в Италии топ-менеджера Объединенной двигателестроительной корпорации?
Текст: Сергей Птичкин
Российская газета - Федеральный выпуск № 200(7958)
Задержание в Италии по запросу американской стороны одного из руководителей ОДК Александра Коршунова вызвало бурную реакцию. Вашингтон подозревает его в промышленном шпионаже. Мы, естественно, неприемлем такое обвинение и обещаем Коршунову максимальную поддержку на всех уровнях.
Директор по развитию бизнеса ОДК Александр Коршунов был задержан в аэропорту Неаполя 30 августа. Фото: Центр стратегических разработок в гражданской авиации Директор по развитию бизнеса ОДК Александр Коршунов был задержан в аэропорту Неаполя 30 августа. Фото: Центр стратегических разработок в гражданской авиации
Директор по развитию бизнеса ОДК Александр Коршунов был задержан в аэропорту Неаполя 30 августа. Фото: Центр стратегических разработок в гражданской авиации

Что же могло стать первопричиной того, что российского топ-менеджера заковали в наручники прямо в аэропорту Неаполя? Тем более что он прилетел в Италию с супругой не по служебным делам, а в отпуск. Американцы будто бы уверены, что Коршунов охотился за технологическими секретами мощных авиадвигателей, разрабатываемых и производимых фирмой General Electric. По их мнению, хищение чужой интеллектуальной собственности могло произойти в ходе контактов с сотрудниками итальянского производителя двигателей гражданского и военного назначения Avio Aero. Дело в том, что эта компания ранее была приобретена американской GE Aviation, входящей в концерн General Electric. И через итальянскую "дочку" якобы можно было получить доступ к секретам материнской компании за океаном. По версии американцев, Коршунов пытался украсть технологии, которые ускорили бы создание двигателя ПД-14. Пожалуй, в этом и кроется возможная разгадка первопричины того, что сейчас закручивается вокруг топ-менеджера ОДК.

Посольство России в Италии опровергло информацию из Corriere della sera

На прошедшем авиасалоне МАКС-2019 одной из сенсаций стал пассажирский лайнер будущего МС-21, отличительная особенность которого полностью композитное крыло. В самом начале работ над этим самолетом предполагалось его создание в рамках широкой международной кооперации, наподобие той, что была выстроена вокруг проекта "Сухой Суперджет". В качестве двигателя для МС-21 был выбран PW1400G производства компании Pratt&Whitney. Этими моторами были оснащены МС-21, выставлявшиеся и летавшие на МАКС-2019. Одновременно в павильоне ОДК был показан полномасштабный макет отечественного газотурбинного двигателя ПД-14, создаваемого для этого самолета.

Американцы надеялись войти в наш проект МС-21. Не сложилось, они затаили обиду и отыгрались, задержав в Неаполе Александра Коршунова

Pratt&Whitney - основной конкурент General Electric в области двигателестроения. У GE Aviation есть свой аналог PW1400G для магистральных узкофюзеляжных самолетов, к которым относится и МС-21, - двигатель CFM International LEAP. Он создан совместными усилиями GE и французского предприятия Safran. В разработке некоторых комплектующих участвовала также Avio Aero. А Safran, напомним, участвует в проекте "Сухой Суперджет".

Нельзя исключать, что американцы в свое время надеялись войти в наш проект МС-21. Не сложилось, они затаили обиду и отыгрались, задержав в Неаполе Александра Коршунова, который имеет самое прямое отношение к работам по созданию ПД-14, соответственно и к МС-21. Добившись ареста на территории Италии и рассчитывая на экстрадицию топ-менеджера ОДК на территорию США, американцы, скорее всего, захотят узнать, каково истинное положение дел по созданию ПД-14 и самолета, для которого он предназначен.

МИД РФ: Дипломаты получили доступ к задержанному в Италии Коршунову

В США так и не смогли создать что-то близкое к российской зенитно-ракетной системе С-400, не говоря уже о С-500. Они никак не ожидали, что мы доведем до серийного производства истребитель пятого поколения Су-57. Возможно, в каких-то деталях наш самолет уступает американскому аналогу F-22. Но, как говорят специалисты, уступает он прежде всего в цене, а по летно-техническим и боевым характеристикам в чем-то даже превосходит. Именно Су-57 может стать бестселлером на рынке вооружений ХХI века.

И когда американские эксперты в области авиации, которые работали на МАКС-2019, увидели в небе МС-21, они приуныли. Наш магистральный самолет двадцать первого века вполне может разрушить сложившийся в этом сегменте гражданской авиации статус-кво.

Поэтому-то за арестом Александра Коршунова может скрываться совсем не то, о чем сегодня говорится в мировых СМИ.

Взгляд из Италии

Тиберио Грациани, политолог, председатель итальянского аналитического центра Vision&Global:

"Это, пожалуй, первый на моей памяти случай с момента завершения "холодной войны", когда производится арест иностранного госслужащего на территории европейской страны. Несмотря на некоторые заявления главы Белого дома Трампа, нацеленные на восстановление дружеских отношений с Москвой и с президентом Путиным, с моей точки зрения, задержание Александра Коршунова знаменует собой решительный переход к не объявленной экономической войне против России, главным инструментом которой стали санкции, под которые подпали многие российские госчиновники, представители корпораций и бизнесмены.

Арест Коршунова, на мой взгляд, стоит рассматривать как тревожный звоночек. Лично у меня нет никаких сомнений, что речь идет о продуманном акте, который был совершен с целью нанести удар по фигурам, играющим промежуточную роль, в стратегических секторах российской индустрии. Лично я считаю всю эту ситуацию абсурдной, так как речь идет о топ-менеджере важнейшей российской госкорпорации, которого арестовывают по запросу Интерпола в стране, в которой он собрался провести отпуск со своей семьей. Не исключаю, что за этим арестом могут последовать задержания и других подобных фигур, поэтому, вполне вероятно, что впредь российские топ-менеджеры решат воздержаться от поездок в европейские страны. С моей точки зрения, это обстоятельство должно вызывать большую озабоченность по той простой причине, что здесь мы имеем дело с откровенным нарушением права этих лиц на свободное передвижение.

Фото: REUTERS/U.S. Attorney's Office Central District of California
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Есть один важный аспект. Я имею в виду намечающуюся международную тяжбу. Вопросы экстрадиции на территории Италии регулируются ст. 10 и 26 Конституции, ст. 13 Уголовного кодекса, двусторонним соглашением между Италией и США от 1983 года, а также международными конвенциями. После ареста Коршунова итальянские правоохранительные органы должны будут провести серию следственных мероприятий, а судебные власти принять решение касательно экстрадиции россиянина. С последним могут возникнуть серьезные проблемы, так как, согласно итальянскому законодательству, выдача не может быть осуществлена за политическое преступление.

Что же касается появившихся обвинений в адрес гражданина Италии Маурицио Паоло Бьянки, бывшего директора итальянской дочерней компании GE Aviation, подозреваемого в сговоре с Коршуновым с целью хищения коммерческой тайны, то на мой взгляд, они вспыли для того, чтобы подкрепить обвинения в отношении российского топ-менеджера и лишний раз обосновать его задержание.

Полагаю, что арест российского топ-менеджера будет иметь также серьезные политические последствия, в частности для итало-американских отношений. На мой взгляд, для новоиспеченного итальянского Кабмина "Конте-2" произведенный по запросу США арест Коршунова станет своеобразным тестом на лояльность".

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