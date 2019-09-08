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Единый день голосования
08.09.2019 11:01
Рубрика: Власть

ЦИК зафиксировал высокую конкуренцию на выборах

Текст: Галина Мисливская
Выборы в Единый день голосования проходят в условиях высокой конкуренции, считает глава ЦИК Элла Памфилова. Такое мнение она высказала, открывая работу Информационного центра, в который сегодня будет стекаться вся информация о ходе голосования в регионах.

"Большое число зарегистрированных кандидатов создают достаточно конкурентное поле, у избирателей довольно богатый выбор", - сказала она.

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
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Глава ЦИК напомнила, что процент отказов в регистрации в этом году был низким. Из общего числа выдвинутых кандидатов отказы получили 6%, еще 5% утратили статус по другим причинам.

В итоге ЦИК зафиксировал высокий уровень конкуренции. Больше всего претендентов на места в Госдуме - на дополнительных выборах в четырех одномандатных округах за один мандат борются в среднем по 9 человек.

"Что касается выборов высших должностных лиц - это пять человек на мандат. Что касается выборов депутатов региональных парламентов - восемь кандидатов. Конкуренция довольно высокая", - резюмировала Памфилова.

Напомним, в Единый день голосования 8 сентября выборы разного уровня проходят во всех 85 регионах РФ. В частности, идет голосование за кандидатов в депутаты 13 заксобраний, в 16 регионах на прямых выборах избирают губернаторов, в 22 административных центрах - городские думы, в трех столицах регионов - глав муниципальных образований. Также проходят довыборы в Госдуму по четырем одномандатным округа и порядка 50 местных референдумов.

Власть Работа власти Госуправление Госфонды и контрольные органы ЦИК Единый день голосования 8 сентября 2019 года
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