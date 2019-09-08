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08.09.2019 06:20
Рубрика: В мире

CNN: Трамп опасается ухудшения экономической ситуации в США к выборам

Фото: AP Photo/Carolyn Kaster Фото: AP Photo/Carolyn Kaster
Фото: AP Photo/Carolyn Kaster

Президент США Дональд Трамп в течение последних недель в беседах с приближенными выражал обеспокоенность по поводу возможного ухудшения экономической ситуации в стране. В Белом доме опасаются, что это может негативно повлиять на шансы Трампа быть переизбранным на второй срок.

Фото: Reuters
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Такую информацию в субботу распространил телеканал CNN, ссылаясь на свои источники. По их данным, хоть Трамп и утверждает, что американская экономика сейчас сильнее, чем когда-либо, он все же поручил подчиненным разработать ряд мер с целью повышения потребительского доверия. В их числе называют снижение налогов и новые торговые договоренности с Канадой и Мексикой, пишет ТАСС.

Специалисты также рассматривают шаги по наращиванию давления на Федеральную резервную систему, чтобы добиться от нее снижения базовой процентной ставки. По данным телекомпании, сам Трамп и его приближенные недавно лично обзванивали влиятельных американских предпринимателей, убеждая их, что имеются поводы для оптимизма относительно экономической ситуации в США, а также торговых споров между Вашингтоном и Пекином.

Напомним, 59-е выборы президента США состоятся в ноябре 2020 года. Действующий президент Дональд Трамп будет баллотироваться на второй срок. Первые собрания партийных активистов в ходе будущей президентской кампании состоятся в штате Айова в начале февраля 2020 года. Съезд Демократической партии, на котором будет выдвинут кандидат в президенты, состоится с 13 по 16 июля 2020 года в Милуоки (штат Висконсин). Республиканцы проведут свой съезд с 24 по 27 августа 2020 года в городе Шарлотт (штат Северная Каролина).

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