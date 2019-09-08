Депутат Европарламента призвал Париж отменить антироссийские санкции

Депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани призвал отменить санкции против России. С таким заявлением он выступил в эфире радиостанции France Info. Парламентарий отметил, что поддерживает позицию французского президента Эммануэля Макрона, который заявил о необходимости переосмысления отношений с Россией для достижения стабильности в Европе.

Политик подчеркнул, что первым действием на пути к нормализации отношений с Москвой должна стать отмена или как минимум смягчение санкций. "Если мы продолжим курс на изоляцию России, она станет ближе к Китаю, и мы останемся на обочине", - цитирует Мариани РИА Новости.

Ранее Макрон заявил, что Россия является частью Европы, которая не должна оставаться театром стратегического соперничества между Москвой и Вашингтоном и территорией замороженных конфликтов. Нынешнее положение дел он назвал "стерильным напряжением". По словам французского лидера, нельзя отталкивать Россию от Европы, это "большая стратегическая ошибка". Если жители Старого света хотят воплотить в жизнь новый европейский проект, то им придется "глубоко переосмыслить" отношения с РФ, подчеркнул французский лидер.