Девочка из России утонула в бассейне на Кипре

Очередной несчастный случай произошел с малолетней российской туристкой во время заграничной поездки. Девочка 2,5 лет утонула в бассейне на вилле возле городка Полис Хрисохус в западной части Кипра, передает РИА Новости со ссылкой на издание "Филелефтерос".

Подробности трагедии пока неизвестны. Сообщается лишь,что родители на время оставили ребенка без присмотра и спустя некоторое время она была найдена без сознания в бассейне. Вызванные медики оказали необходимую помощь, но было поздно.

Напомним, что в августе в аналогичной ситуации в гостиничном бассейне в Турции утонула 12-летняя россиянка из Санкт-Петербурга. Случай вызвал большой общественный резонанс - часть сотрудников отеля были задержаны, возбуждено уголовное дело.