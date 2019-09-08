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08.09.2019 16:47
Рубрика: В мире

Георгий Гахария официально стал премьер-министром Грузии

Текст: Алексей Чуриков

Грузинский парламент большинством утвердил Георгия Гахарию в должности премьер-министра страны. Помимо того, что депутаты поддержали кандидатуру бывшего главы МВД, они также проголосовали за обновленный состав кабинета министров и программу правительства.

Фото: Михаил Синицын/ РГ
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Гахария получил поддержку 98 парламентариев из 150. В новом составе правительства произошло всего два изменения. Руководитель Службы государственной безопасности Грузии Вахтанг Гомелаури занял пост главы МВД, а должность министра обороны - Ираклий Гарибашвили, бывший премьер-министр, возглавлявший кабинет с 2013 по 2015 год.

В ходе своего первого официального выступления в должности, транслировавшегося местными телеканалами в прямом эфире, Гахария, в частности, заявил, что продолжит ранее принятый внешнеполитический курс страны. Он высказался в поддержку более быстрых и эффективных шагов в направлении сближения с Евросоюзом. Гахария также заявил о планах дальнейшего развития сотрудничества с НАТО, на данный момент, по его мнению, находящегося "на высшей точке".

В мире экс-СССР Грузия
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