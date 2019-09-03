Глава МВД Грузии стал премьером

В Грузии появился новый премьер-министр - им стал ненавидимый оппозицией глава МВД республики Георгий Гахария, отставки которого протестующие требовали летом перед зданием парламента.

Политсовет правящей партии "Грузинская мечта" под председательством ее лидера Бидзины Иванишвили одобрил кандидатуру выпускника философского факультета МГУ, 44-летнего Гахарии, который сменит на посту премьера Мамуку Бахтадзе. Он объявил об уходе днем ранее в связи с тем, что "выполнил свою задачу - создал стратегический план развития Грузии".

Также 3 сентября Гахария представил новый состав правительства. В ближайшие дни он представит и свою программу.

Георгий Гахария считается одним из политических тяжеловесов в Грузии. Также его называют харизматичной фигурой, а некоторые политологи связывают с ним надежды на хотя бы частичное восстановление отношений с Россией.

При этом назначение Гахарии было встречено возмущением оппозиции, попытавшейся устроить у парламента "коридор позора" для депутатов "Грузинской мечты". В Грузии многие считают Гахарию виновником жестокого разгона протестов в июне, когда пострадали более двухсот человек, а несколько молодых людей лишились глаз из-за стрельбы полицией резиновыми пулями в упор. Сам Гахария заявил в ответ, что полиция в ту ночь действовала легитимно и предотвратила госпереворот, который планировали сторонники экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.