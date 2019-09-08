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Рубрика: В мире

Глава бунденстага назвал неразумным саботаж "Северного потока - 2"

Фото: AP Photo/Jose Luis Magana Фото: AP Photo/Jose Luis Magana
Фото: AP Photo/Jose Luis Magana

Действия критиков "Северного потока - 2" неразумны и могут навредить Европе. Об этом заявил председатель бундестага Вольфганг Шойбле в статье для немецкого издания Die Welt.

"С общеевропейской точки зрения, саботирование проекта окольными путями не является разумным решением", - отметил политик. По его словам, позиция Берлина в отношении проекта привела к подрыву доверия к Германии восточноевропейских партнеров, пишет РИА Новости.

Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости
Газопровод "Северный поток-2" построен на 75 процентов

Ранее бывший министр ведомства канцлера ФРГ, глава немецкого координационного комитета форума "Петербургский диалог" Рональд Пофалла заявил, что "Северный поток-2" абсолютно необходим Берлину и всей Европе. Он напомнил, что Германия планирует к 2038 году отойти от угольной энергетики, и ей нужны энергоносители на замену. Такой заменой может стать газ, причем его потребуется намного больше, чем сейчас.

Напомним, проект "Северный поток-2" предусматривает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его планируется достроить к концу 2019 года.

Handelsblatt: Санкциями против "Северного потока-2" США навредят себе
В мире Европа Германия Газопровод "Северный поток-2"
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