Немецкий политик рассказал, почему Европе необходим "Северный поток-2"

"Северный поток-2" абсолютно необходим Германии и всей Европе, считает бывший министр ведомства канцлера ФРГ, глава немецкого координационного комитета форума "Петербургский диалог" Рональд Пофалла.

Как заявил Пофалла в интервью изданию Deutschlandfunk, "Северный поток-2" совершенно необходим, учитывая, что Германия планирует к 2038 году отойти от угольной энергетики, и ей нужны энергоносители на замену. Такой заменой может стать газ, причем его потребуется намного больше, чем сейчас.

Пофалла отметил, что европейская сторона может усложнить создание трубопровода по дну Балтийского моря и сделать его дороже, но проект в конечном итоге все равно будет завершен.

В настоящее время остается не до конца урегулированным вопрос о проводке газопровода через датские воды - Копенгаген пока не дал разрешения на это. Между тем большое число европейских стран, в числе которых Германия, Норвегия. Австрия и другие, поддерживают проект, понимая необходимость поставок газа. Против выступают США, которые рассчитывают увеличить продажи своего газа на европейском рынке, а также Польша, Латвия, Литва и Украина.