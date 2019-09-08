Российский боец одержал уверенную победу в третьем раунде, применив удушающий прием. Отметим, что 30-летний Нурмагомедов выиграл все 28 своих поединков, а вот на счету его ровесника Порье теперь шесть поражений.
После завершения схватки соперники обменялись рукопожатием и сделали совместную фотографию, которую опубликовали в Сети. На снимке, который подписан: "Уважение превыше всего", спортсмены стоят, обнявшись за плечи.
Что касается комментариев Нурмагомедова по "горячим следам", то он традиционно был очень эмоционален:
- Спасибо моему отцу, моим близким, моим спарринг-партнерам. Я хотел бы выразить уважение Дастину Порье. В моем последнем бою я дрался с плохим парнем, но в ММА на первом месте уважение. Знаю, что Дастин занимается благотворительностью. Свою футболку с этого боя я передам ему для этих целей.
Также Хабиб признался в беседе с журналистами, что он обращал внимание на болельщиков перед боем:
- Мне было очень приятно видеть, что многие зрители были в папахах. Очень горд этим фактом, потому что это культура не только Дагестана, но и всего Северного Кавказа.
На вопрос, почему после завершения боя Хабиб вновь выпрыгнул из октагона, он, смущенно улыбаясь, признался, что не справился с эмоциями:
- Ну а как можно по-другому? У меня там дяди сидели, родные братья отца. Хотел обнять их всех! Это все от большой радости! Но я понимаю, что многим это не нравится, и постараюсь держать себя в руках в будущем.
Разумеется, спросили у Нурмагомедова о планах на будущее. Но чемпион UFC в легком весе ушел от ответа, заявив, что хочет отдохнуть:
- Так и напишите: мой следующий оппонент - стейк и бургер. Дайте мне, пожалуйста, пару дней на отдых, а потом уже можно будет что-то планировать.
Впрочем, уже идут разговоры о том, что следующим соперником нашего бойца должен стать Тони Фергюсон. При этом, если Тони откажется от боя, то возможен вариант проведения реванша с Конором Макгрегором.
Ирландец уже заявил, что он хотел бы провести реванш с Хабибом в Москве. Об этом Макгрегор сообщил в своем "Твиттере". "Назначьте мой реванш в Москве", - написал Макгрегор.
Разумеется, яркая победа Нурмагомедова не осталась без внимания. Так, президент UFC Дана Уайт считает, что российскому чемпиону UFC в легкой весовой категории осталось совсем немного до звания лучшего бойца в истории ММА.
"Он по-настоящему особенный. Думаю, он в паре боев от того, чтобы уйти в статусе величайшего в истории бойца. Это выдающаяся карьера. Уйти без поражений после боев с такими талантливыми соперниками", - сказал Уайт.
Нашел теплые слова в адрес Хабиба и действующий чемпион WBO в полутяжелом весе Сергей Ковалев:
- Поздравляю Хабиба с отличной победой. Хабиб побил рекорд Федора Емельяненко! Последний император вел серию из 27 побед, а Орлу удалось продлить свою серию до 28 побед подряд! Желаю дальнейших побед и больших боев.
Любопытно, что сам Ковалев близок к подписанию соглашения о бое с чемпионом WBA Саулем Альваресом. Стороны практически урегулировали условия контракта о титульном бое, сообщил в Twitter журналист The Athletic Майк Коппинджер.
Предполагается, что поединок состоится 2 ноября в Лас-Вегасе. Ранее 36-летний россиянин нокаутировал британца Энтони Ярда и защитил свой титул. Эта победа стала 34-й в карьере Ковалева.
Как сообщает Boxingscene, британский промоутер Эдди Хирн высказался в пользу использования видеоповторов в профессиональном боксе.
"А в чем недостатки видеоповторов? Их нет. Люди говорят, что это замедлит бокс, но это не так. У нас такая же проблема, как в футболе и крикете. Парень не может встать, так давайте посмотрим на это повнимательнее", - сказал Хирн.
По мнению промоутера, судьи будут просматривать повторы очень быстро, и решения они будут выносить тоже стремительно. При видеоповторах решения о дисквалификации боксеров будут выноситься увереннее, без страха допустить ошибку.
Отметим, что на прошлой неделе результат поединка чемпиона WBC в наилегчайшем весе Чарли Эдвардса и Хулио Сезара Мартинеса был отменен именно после просмотра видеоповтора. При помощи системы судьи определили, что нокаутирующий удар Мартинес нанес с нарушением правил.