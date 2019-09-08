Российский боец одержал уверенную победу в третьем раунде, применив удушающий прием. Отметим, что 30-летний Нурмагомедов выиграл все 28 своих поединков, а вот на счету его ровесника Порье теперь шесть поражений.

После завершения схватки соперники обменялись рукопожатием и сделали совместную фотографию, которую опубликовали в Сети. На снимке, который подписан: "Уважение превыше всего", спортсмены стоят, обнявшись за плечи.

Что касается комментариев Нурмагомедова по "горячим следам", то он традиционно был очень эмоционален:

- Спасибо моему отцу, моим близким, моим спарринг-партнерам. Я хотел бы выразить уважение Дастину Порье. В моем последнем бою я дрался с плохим парнем, но в ММА на первом месте уважение. Знаю, что Дастин занимается благотворительностью. Свою футболку с этого боя я передам ему для этих целей.

Также Хабиб признался в беседе с журналистами, что он обращал внимание на болельщиков перед боем:

- Мне было очень приятно видеть, что многие зрители были в папахах. Очень горд этим фактом, потому что это культура не только Дагестана, но и всего Северного Кавказа.

Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов одолел Дастина Порье, применив удушающий прием

На вопрос, почему после завершения боя Хабиб вновь выпрыгнул из октагона, он, смущенно улыбаясь, признался, что не справился с эмоциями:

- Ну а как можно по-другому? У меня там дяди сидели, родные братья отца. Хотел обнять их всех! Это все от большой радости! Но я понимаю, что многим это не нравится, и постараюсь держать себя в руках в будущем.

Разумеется, спросили у Нурмагомедова о планах на будущее. Но чемпион UFC в легком весе ушел от ответа, заявив, что хочет отдохнуть:

- Так и напишите: мой следующий оппонент - стейк и бургер. Дайте мне, пожалуйста, пару дней на отдых, а потом уже можно будет что-то планировать.

Впрочем, уже идут разговоры о том, что следующим соперником нашего бойца должен стать Тони Фергюсон. При этом, если Тони откажется от боя, то возможен вариант проведения реванша с Конором Макгрегором.

Ирландец уже заявил, что он хотел бы провести реванш с Хабибом в Москве. Об этом Макгрегор сообщил в своем "Твиттере". "Назначьте мой реванш в Москве", - написал Макгрегор.

Разумеется, яркая победа Нурмагомедова не осталась без внимания. Так, президент UFC Дана Уайт считает, что российскому чемпиону UFC в легкой весовой категории осталось совсем немного до звания лучшего бойца в истории ММА.

"Он по-настоящему особенный. Думаю, он в паре боев от того, чтобы уйти в статусе величайшего в истории бойца. Это выдающаяся карьера. Уйти без поражений после боев с такими талантливыми соперниками", - сказал Уайт.

Нашел теплые слова в адрес Хабиба и действующий чемпион WBO в полутяжелом весе Сергей Ковалев:

- Поздравляю Хабиба с отличной победой. Хабиб побил рекорд Федора Емельяненко! Последний император вел серию из 27 побед, а Орлу удалось продлить свою серию до 28 побед подряд! Желаю дальнейших побед и больших боев.

Любопытно, что сам Ковалев близок к подписанию соглашения о бое с чемпионом WBA Саулем Альваресом. Стороны практически урегулировали условия контракта о титульном бое, сообщил в Twitter журналист The Athletic Майк Коппинджер.

Предполагается, что поединок состоится 2 ноября в Лас-Вегасе. Ранее 36-летний россиянин нокаутировал британца Энтони Ярда и защитил свой титул. Эта победа стала 34-й в карьере Ковалева.

Между тем

Как сообщает Boxingscene, британский промоутер Эдди Хирн высказался в пользу использования видеоповторов в профессиональном боксе.

"А в чем недостатки видеоповторов? Их нет. Люди говорят, что это замедлит бокс, но это не так. У нас такая же проблема, как в футболе и крикете. Парень не может встать, так давайте посмотрим на это повнимательнее", - сказал Хирн.

По мнению промоутера, судьи будут просматривать повторы очень быстро, и решения они будут выносить тоже стремительно. При видеоповторах решения о дисквалификации боксеров будут выноситься увереннее, без страха допустить ошибку.

Отметим, что на прошлой неделе результат поединка чемпиона WBC в наилегчайшем весе Чарли Эдвардса и Хулио Сезара Мартинеса был отменен именно после просмотра видеоповтора. При помощи системы судьи определили, что нокаутирующий удар Мартинес нанес с нарушением правил.