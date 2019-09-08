Индия внесла аванс за российские комплексы С-400

Новости

Спикер Донского парламента прокомментировал ход выборов в регионе 18:14
Избирательные участки на Урале закрылись 18:10
В Совфеде обсудят попытки вмешательства в сентябрьские выборы 17:54
Стал известен состав двух четвертьфинальных пар ЧМ-2019 по баскетболу 17:50
Матвиенко: Необходимо противостоять попыткам переписать историю 17:46
Матвиенко напомнила Зеленскому о Минских соглашениях 17:43
Новый глава Ингушетии отправил в отставку правительство республики 17:32
Александр Осипов лидирует на выборах главы Забайкалья 17:26
В Общественной палате заявили о вмешательстве Google и Facebook в выборы 17:20
Эксперты: Слухи о нарушениях на выборах в Петербурге - это фейки 17:14
В Крыму оценили протест МИД Украины против выборов на полуострове 17:14
74% зарегистрированных проголосовали на дистанционных выборах в Чертаново 17:13
Москвич, назвавший себя гражданином СССР, устроил скандал на участке 17:04
Врио главы Сахалина сохраняет лидерство после обработки 62,11% протоколов 17:03
Европу восхитила организация выборов в Мосгордуму 16:54
Георгий Гахария официально стал премьер-министром Грузии 16:47
Медведев проголосовал на выборах в Мосгордуму 16:45
Гидрометцентр: На юге России ожидаются дожди и смерчи на море 16:42
Названа явка на выборах в московских СИЗО 16:40
На Вологодчине возбудили дело против матери пропавшей двухлетней девочки 16:29
В Мурманской области проголосовали более 24 процентов избирателей 16:28
Под Волгоградом три человека погибли в лобовом ДТП 16:24
Горбунов: Явка на выборы в Мосгордуму достигла 12,35 процента 16:22
Явка на электронных выборах в Москве превысила 70 процентов 16:20
За выборами в Курской области следят более 3 тысяч наблюдателей 16:16
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд встал на сторону должников по кредиту
Верховный суд встал на сторону должников по кредиту
Задайте вопрос председателю правления ЕАБР
Задайте вопрос председателю правления ЕАБР
Единый день голосования
08.09.2019 17:08
Рубрика: Власть

Индия внесла аванс за российские комплексы С-400

Текст: Иван Петров
Россия поставит Индии комплексы С-400 строго по графику. Об этом накануне сообщил курирующий в правительстве РФ военно-промышленный комплекс вице-премьер Юрий Борисов. По его словам, индийская сторона уже внесла аванс по контракту, и поставки пройдут "в строгом соответствии с графиком".

"Контракт проавансирован, все будет поставлено - по-моему, на это уйдет около 18-19 месяцев", - заявил Борисов в эфире телеканала "Россия 1".

Ранее заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Владимир Дрожжов сообщал, что Россия надеется получить от Индии аванс за комплексы С-400 до конца года. Он также сообщил, что Индия получит не только С-400, но и еще Дели для своих ВВС закупит 18 новых истребителей Су-30МКИ.

Фото: Михаил Мокрушин/РИА Новости
В Турции не исключили возможность закупки дополнительной партии С-400

Россия и Индия заключили контракт на поставку комплексов С-400 в начале октября 2018 года. Пять полков новейших зенитных ракетных систем обойдутся Индии в 5,43 миллиарда долларов. Это вызвало недовольство Вашингтона, который угрожал применением санкций в отношении государств, приобретающих у России оружие и военную технику.

С-400 "Триумф" - российская зенитная ракетная система большой и средней дальности. Предназначена для поражения воздушных целей в условиях интенсивного огневого и радиоэлектронного противодействия. Россия подписала контракты на поставку этих систем также с Китаем (первый заказчик) и Турцией.

Власть Безопасность Власть Работа власти Внешняя политика Правительство Вице-премьеры Мировая торговля оружием
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

На карте нарушений движения "Голос" зафиксировано множество фейков
Песков объяснил смысл "ручного управления"
Пилот президентского самолета рассказал об экстремальной посадке с Путиным
В Ингушетии избрали главу республики
Варшаву призвали к диалогу с Москвой