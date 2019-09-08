Индия внесла аванс за российские комплексы С-400

Россия поставит Индии комплексы С-400 строго по графику. Об этом накануне сообщил курирующий в правительстве РФ военно-промышленный комплекс вице-премьер Юрий Борисов. По его словам, индийская сторона уже внесла аванс по контракту, и поставки пройдут "в строгом соответствии с графиком".

"Контракт проавансирован, все будет поставлено - по-моему, на это уйдет около 18-19 месяцев", - заявил Борисов в эфире телеканала "Россия 1".

Ранее заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Владимир Дрожжов сообщал, что Россия надеется получить от Индии аванс за комплексы С-400 до конца года. Он также сообщил, что Индия получит не только С-400, но и еще Дели для своих ВВС закупит 18 новых истребителей Су-30МКИ.

Россия и Индия заключили контракт на поставку комплексов С-400 в начале октября 2018 года. Пять полков новейших зенитных ракетных систем обойдутся Индии в 5,43 миллиарда долларов. Это вызвало недовольство Вашингтона, который угрожал применением санкций в отношении государств, приобретающих у России оружие и военную технику.

С-400 "Триумф" - российская зенитная ракетная система большой и средней дальности. Предназначена для поражения воздушных целей в условиях интенсивного огневого и радиоэлектронного противодействия. Россия подписала контракты на поставку этих систем также с Китаем (первый заказчик) и Турцией.