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08.09.2019 16:25
Рубрика: ПДД

Грузовики любят постарше

Права на автобус получат только те, кто уже имеет стаж управления
Текст: Владимир Баршев
Получить водительское удостоверение на автобус или грузовик смогут только те, кто уже имеет права на управление легковым автомобилем. Сейчас получить права на автобус и грузовик можно, не имея никакого стажа. У мотоциклов появится еще одна подкатегория. А те, кто, не имея права управления, попался за рулем в нетрезвом виде, и вовсе не смогут получить водительское удостоверение в течение года.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Такие новации содержатся в новых глобальных поправках, которые разработало МВД в закон о безопасности дорожного движения. Проект размещен для общественного обсуждения. Столь глобальной реформы, касающейся водителей, у нас не было уже более 5 лет.

Поправками предусматривается увеличение минимального возраста для получения права управления транспортом категории "D" до 24 лет, категории "С" - до 21 года. При этом допускается снижение минимального возраста для получения прав категории "D" до 22 лет и категории "С" - до 19 лет в случае наличия стажа управления транспортом подкатегории "D1" и "С1" в течение не менее одного года соответственно.

Фото: Александр Рюмин/ТАСС
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Единственное исключение сделано для тех, кто прошел соответствующее профессиональное обучение в организациях, осуществляющих обучение водителей по направлениям военных комиссариатов, а также лиц, проходящих военную службу. До достижения указанными лицами установленного законопроектом возраста имеющиеся у них водительские удостоверения будут действительны при управлении транспортными средствами категорий "С" и "D" и подкатегории "D1", принадлежащими только Вооруженным Силам Российской Федерации, другим войскам, воинским формированиям и органам, в которых федеральными законами предусмотрена военная служба.

Кстати, поэтапный допуск к управлению - стандартная международная практика. В странах Евросоюза водительские удостоверения, подтверждающие наличие права на управление транспортными средствами категорий "C", "D" и подкатегорий "C1" и "D1", выдаются только тем водителям, которые уже имеют право управления транспортными средствами категории "B". При этом минимальный возраст для получения права управления транспортными средствами категории "D" составляет 24 года, категории "С" - 21 год.