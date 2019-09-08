Россия и Украина провели обмен удерживаемых лиц по формуле "35 на 35". Этот вопрос поднимался несколько раз во время телефонных переговоров между президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским (12 июля и 7 августа), однако о достигнутых договоренностях практически ничего не сообщалось. Как объяснил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, даты взаимной передачи заключенных не раскрывались из-за "чувствительности темы". О близости завершения переговоров сообщил 5 сентября Путин, выступая на Восточном экономическом форуме. А уже 6 сентября украинский адвокат Валентин Рыбин подтвердил, что Зеленский подписал указы о помиловании и что заключенные из мест отбывания наказания доставлены в пункт сбора.

Сам обмен произошел в субботу, 7 сентября. Из СИЗО "Лефортово" в аэропорт Внуково-2 доставили граждан Украины (большую часть которых составили моряки с трех судов, задержанных в конце 2018 года в Керченском проливе), подлежавших обмену. Украинская сторона послала из Киева спецборт Ан-148 (UR-UKR). На Украину был направлен самолет ТУ-204-300 (RA-64058) специального летного отряда "Россия". Обратно оба лайнера вылетели одновременно.

В итоге в Москву прибыли руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский, бывший военный Донецкой народной республики Владимир Цемах, которого украинские СМИ причисляют к свидетелям крушения лайнера Boeing MH-17 летом 2014 года, и еще 33 бывших заключенных. Как заявил Песков, подтверждая, что обмен состоялся, официальные списки будут обнародованы позже. В Кремле также проинформировали, что после обмена Зеленский позвонил Путину, лидеры дали позитивную оценку факту освобождения и передаче удерживавшихся на Украине и в России лиц. По мнению лидеров, это имеет большое значение для нормализации и оздоровления двусторонних отношений.

Как отметили в МИД России, "в отличие от своих предшественников, новая администрация Владимира Зеленского продемонстрировала здравый подход и готовность к компромиссам". Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова со своей стороны назвала состоявшийся обмен "очень важным шагом". По ее словам, "необходимо максимально поддерживать этот настрой на решение проблем, а не на их усугубление". "Очевидно, что привычка винить Россию во всех бедах Украины должна остаться в прошлом. Постоянная антироссийская риторика не приблизит страну к решению реальных внутриполитических и экономических проблем. Конкретные шаги - лучший алгоритм действий", - отметила дипломат.

Освобожденные россияне вернулись домой на спецборте летного отряда "Россия"

Глава Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев обратил внимание, что обмену предшествовали долгие переговоры, активные спекуляции, неоднократные попытки срыва и "фальстарты", что позволяет "в полной мере оценить реальный масштаб этого события". "Ведь это практически первый шаг в направлении перехода от конфронтации к диалогу", - отметил сенатор. "Радует тот факт, что команда нового президента Украины нашла в себе силы и решимость пойти на этот шаг, учитывая масштаб внутреннего сопротивления, которое они испытывали со стороны противников какого-либо диалога с Россией и Донбассом в принципе", - подчеркнул Косачев.

Приветствовали обмен и на Западе. По словам представителя правительства ФРГ Штеффена Зайберта, канцлер Ангела Меркель назвала его "знаком, дающим надежду". "Я надеюсь, что это будет шагом к диалогу и миру", - отметил бельгийский министр иностранных дел и обороны Дидье Рейндерс. Президент Франции Эмманюэль Макрон выразил надежду, что проведенный обмен будет "содействовать дальнейшим шагам и реализации политических аспектов Минских соглашений". "Россия и Украина только что обменялись большим количеством пленных. Очень хорошая новость, возможно, первый гигантский шаг к миру. Поздравления обеим странам!" - не остался в стороне и президент США Дональд Трамп.

В МИД России призвали Киев "максимально поддерживать настрой на решение проблем, а не на их усугубление"

По оценкам Уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой, обмен стал возможным после трехлетних усилий многих участников с обеих сторон. Эта работа шла тяжело, пока между президентами наших стран не состоялся разговор, который позволил направить ее в конструктивное русло, отметила омбудсмен. Тем не менее взаимную передачу осужденных РФ и Украиной нельзя считать завершенной, поскольку в отношении многих людей продолжается расследование. По мнению Москальковой, было бы замечательно, если бы уголовные дела в отношении обвиненных и осужденных на Украине россиян, которые в субботу вернулись на родину, были прекращены за отсутствием состава преступлений.

Взгляд из Киева

С окончанием процесса обмена удерживаемыми лицами на Украине начался другой, специфический местный процесс - борьба за лавры освободителя с одной стороны и попытки снизить значимость события с другой. В обоих амплуа выступил экс-президент Порошенко, объявивший в Facebook и о своей причастности к "освобождению тысяч наших соотечественников". Тысячи комментаторов ему в ответ заметили, что если бы не его авантюра с прорывом украинских катеров через Керченский пролив, то обмен не понадобился либо прошел по более выгодной для Украины формуле.

В целом размышления о выгоде, о том, не продешевил ли президент Зеленский, составляют значительную долю комментариев к свершившемуся событию, и значит, для их авторов - зачастую высокопоставленных - сам процесс примирения представляется сомнительным, а то и неприемлемым. Голос людей, поверяющих гражданский мир соображениями личной выгоды, громко прозвучал на канале "1+1", принадлежащем олигарху Коломойскому. Гости рейтингового шоу "Право на власть" - наиболее одиозные депутаты новой Рады - выразили сомнение в пользе контактов с Россией и буквально принудили главу фракции "Слуга народа" Давида Арахамию еще раз дать им гарантии того, что Зеленский продолжает воспринимать нашу страну как "агрессора" и никаких уступок не допустит. Иными словами, тех, кто выступает против окончания гражданской войны, кто продолжает "воевать" с Россией, размышляет о политике в категориях "кидка" и "разводки", в украинской политике и окружении Зеленского по-прежнему хватает. И ему, обещавшему мир любой ценой, в этой ситуации можно только посочувствовать.

Чего не заметило ни одно украинское СМИ, так это того, что среди освобожденных Киевом две трети - граждане Украины. На этот неприятный факт, подтверждающий исключительно внутренний характер конфликта, там предпочли не обращать внимания. Хуже того, уже слышатся призывы пополнять "обменный фонд" за счет жителей республик Донбасса и российских туристов, а анонимные источники в СБУ выражают готовность расширить применение статьи о госизмене, и без того стоившей свободы сотням и тысячам украинцев.

Подготовил Петр Лихоманов