Сам обмен произошел в субботу, 7 сентября. Из СИЗО "Лефортово" в аэропорт Внуково-2 доставили граждан Украины (большую часть которых составили моряки с трех судов, задержанных в конце 2018 года в Керченском проливе), подлежавших обмену. Украинская сторона послала из Киева спецборт Ан-148 (UR-UKR). На Украину был направлен самолет ТУ-204-300 (RA-64058) специального летного отряда "Россия". Обратно оба лайнера вылетели одновременно.
В итоге в Москву прибыли руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский, бывший военный Донецкой народной республики Владимир Цемах, которого украинские СМИ причисляют к свидетелям крушения лайнера Boeing MH-17 летом 2014 года, и еще 33 бывших заключенных. Как заявил Песков, подтверждая, что обмен состоялся, официальные списки будут обнародованы позже. В Кремле также проинформировали, что после обмена Зеленский позвонил Путину, лидеры дали позитивную оценку факту освобождения и передаче удерживавшихся на Украине и в России лиц. По мнению лидеров, это имеет большое значение для нормализации и оздоровления двусторонних отношений.
Как отметили в МИД России, "в отличие от своих предшественников, новая администрация Владимира Зеленского продемонстрировала здравый подход и готовность к компромиссам". Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова со своей стороны назвала состоявшийся обмен "очень важным шагом". По ее словам, "необходимо максимально поддерживать этот настрой на решение проблем, а не на их усугубление". "Очевидно, что привычка винить Россию во всех бедах Украины должна остаться в прошлом. Постоянная антироссийская риторика не приблизит страну к решению реальных внутриполитических и экономических проблем. Конкретные шаги - лучший алгоритм действий", - отметила дипломат.
Глава Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев обратил внимание, что обмену предшествовали долгие переговоры, активные спекуляции, неоднократные попытки срыва и "фальстарты", что позволяет "в полной мере оценить реальный масштаб этого события". "Ведь это практически первый шаг в направлении перехода от конфронтации к диалогу", - отметил сенатор. "Радует тот факт, что команда нового президента Украины нашла в себе силы и решимость пойти на этот шаг, учитывая масштаб внутреннего сопротивления, которое они испытывали со стороны противников какого-либо диалога с Россией и Донбассом в принципе", - подчеркнул Косачев.
Приветствовали обмен и на Западе. По словам представителя правительства ФРГ Штеффена Зайберта, канцлер Ангела Меркель назвала его "знаком, дающим надежду". "Я надеюсь, что это будет шагом к диалогу и миру", - отметил бельгийский министр иностранных дел и обороны Дидье Рейндерс. Президент Франции Эмманюэль Макрон выразил надежду, что проведенный обмен будет "содействовать дальнейшим шагам и реализации политических аспектов Минских соглашений". "Россия и Украина только что обменялись большим количеством пленных. Очень хорошая новость, возможно, первый гигантский шаг к миру. Поздравления обеим странам!" - не остался в стороне и президент США Дональд Трамп.
По оценкам Уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой, обмен стал возможным после трехлетних усилий многих участников с обеих сторон. Эта работа шла тяжело, пока между президентами наших стран не состоялся разговор, который позволил направить ее в конструктивное русло, отметила омбудсмен. Тем не менее взаимную передачу осужденных РФ и Украиной нельзя считать завершенной, поскольку в отношении многих людей продолжается расследование. По мнению Москальковой, было бы замечательно, если бы уголовные дела в отношении обвиненных и осужденных на Украине россиян, которые в субботу вернулись на родину, были прекращены за отсутствием состава преступлений.
С окончанием процесса обмена удерживаемыми лицами на Украине начался другой, специфический местный процесс - борьба за лавры освободителя с одной стороны и попытки снизить значимость события с другой. В обоих амплуа выступил экс-президент Порошенко, объявивший в Facebook и о своей причастности к "освобождению тысяч наших соотечественников". Тысячи комментаторов ему в ответ заметили, что если бы не его авантюра с прорывом украинских катеров через Керченский пролив, то обмен не понадобился либо прошел по более выгодной для Украины формуле.
В целом размышления о выгоде, о том, не продешевил ли президент Зеленский, составляют значительную долю комментариев к свершившемуся событию, и значит, для их авторов - зачастую высокопоставленных - сам процесс примирения представляется сомнительным, а то и неприемлемым. Голос людей, поверяющих гражданский мир соображениями личной выгоды, громко прозвучал на канале "1+1", принадлежащем олигарху Коломойскому. Гости рейтингового шоу "Право на власть" - наиболее одиозные депутаты новой Рады - выразили сомнение в пользе контактов с Россией и буквально принудили главу фракции "Слуга народа" Давида Арахамию еще раз дать им гарантии того, что Зеленский продолжает воспринимать нашу страну как "агрессора" и никаких уступок не допустит. Иными словами, тех, кто выступает против окончания гражданской войны, кто продолжает "воевать" с Россией, размышляет о политике в категориях "кидка" и "разводки", в украинской политике и окружении Зеленского по-прежнему хватает. И ему, обещавшему мир любой ценой, в этой ситуации можно только посочувствовать.
Чего не заметило ни одно украинское СМИ, так это того, что среди освобожденных Киевом две трети - граждане Украины. На этот неприятный факт, подтверждающий исключительно внутренний характер конфликта, там предпочли не обращать внимания. Хуже того, уже слышатся призывы пополнять "обменный фонд" за счет жителей республик Донбасса и российских туристов, а анонимные источники в СБУ выражают готовность расширить применение статьи о госизмене, и без того стоившей свободы сотням и тысячам украинцев.
Подготовил Петр Лихоманов