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08.09.2019 12:33
Рубрика: Спорт

Медведев: Надаль обыграл меня в Монреале, но я извлек из этого урок

Текст: Анна Козина
Сегодня в 23:00 по московскому времени российский теннисист Даниил Медведев поборется за титул на турнире "Большого шлема". В финале Открытого чемпионата США Медведев встретится со второй ракеткой мира испанцем Рафаэлем Надалем, на счету которого 18 побед на "мэйджорах", в том числе три - на кортах Нью-Йорка.
Теннисист Даниил Медведев Фото: Алексей Филиппов/ РИА Новости Теннисист Даниил Медведев Фото: Алексей Филиппов/ РИА Новости
Теннисист Даниил Медведев Фото: Алексей Филиппов/ РИА Новости

О своих ожиданиях от этого решающего матча, а также о невероятном выступлении на турнире Даниил Медведев рассказал читателям "РГ".

Первый канал покажет финал US Open Медведев - Надаль

Даниил, вы впервые в карьере добрались до финала US Open. Можете поверить во все происходящее?

Даниил Медведев: Как ни странно это прозвучит, но, да, могу поверить. Ведь ради этого я работал всю свою жизнь, и мои последние результаты показывают, что все было не зря. Это не может не радовать.

Когда вы впервые поняли, что вам по силам пробиться в финал турнира "Большого шлема"?

Даниил Медведев: Это уже более сложный вопрос. Наверное, это стало казаться реальным, когда я выиграл свой четвертьфинал против Стэна Вавринки здесь, в Нью-Йорке. До этого я не думал ни о финале, ни о победе на "Большом шлеме", даже несмотря на то, что недавно взял титул на "Мастерсе" в Цинциннати. Особенно после того, как увидел свою сетку на Открытом чемпионате США. Я мог встретиться с Новаком Джоковичем в четвертьфинале и с Роджером Федерером в полуфинале. Поэтому я сразу сказал, что выход в 1/4 финала уже будет успехом. И это действительно было так. Но я смог пройти еще дальше. Это просто незабываемые ощущения.

Вы первый российский теннисист после Марата Сафина в 2005 году, который будет бороться за титул на "мэйджоре". Для вас это что значит?

Даниил Медведев: Конечно. На US Open вообще было не так много российских финалистов. Войти в историю с таким достижением, а, возможно, даже выиграть турнир - это дорогого стоит. Надеюсь, смогу порадовать наших болельщиков.

Дзюба прокомментировал выход Медведева в финал US Open

Лето у вас получилось насыщенным. US Open - богатым на события и впечатления. Можете назвать самое яркое из них?

Даниил Медведев: Этот "мэйджор" действительно складывался очень странно. Из шести выигранных здесь матчей, откровенно говоря, я должен был проиграть четыре. Были сложные и интересные моменты в общении с публикой. Да и в полуфинале с Григором Димитровым происходило много чудес. Например, то, что я выиграл первый сет на тай-брейке. После этого ход матча поменялся (7:6 (7:5), 6:4, 6:3, - прим. "РГ"). После всего этого оказаться в финале - это сумасшествие.

Вы как-то назвали нью-йоркскую публику самой "наэлектризованной". Можете объяснить, что имели в виду?

Даниил Медведев: В Нью-Йорке особенная атмосфера. Нельзя сравнить ее с тем, что происходит на других турнирах. Я бы сказал, что это больше похоже на бейсбольный или футбольный матч. Для нас, теннисистов, это немного необычно. Мы больше привыкли к, так скажем, театральным условиям. Очко разыграно, зрители аплодируют, ты готовишься к следующему розыгрышу. Но на US Open эта схема не работает. Все совершенно по-другому. В этом году, играя на центральном корте, я почувствовал эту энергию и мощь трибун. Они реально заряжают. Подобные моменты бывали раньше. Но точно не на протяжении всего матча - от начала до конца.

С эмоциями проблем нет. А как вы чувствуете себя в физическом плане? Вас же беспокоили бедро и плечо…

Фото: Robert Deutsch-USA TODAY Sports
Медведев: Не знаю, какие демоны вселяются в меня на корте

Даниил Медведев: Вроде бы все в порядке. Тем более, в полуфинале Григор заставил меня побегать, разводя по разным углам. Кажется, ничего не болит, не беспокоит. Надеюсь, я буду готов к финалу на 100 процентов.

Вы с Рафаэлем Надалем встречались в финале в Монреале и смогли взять всего три гейма -3:6, 0:6. Почему с ним так сложно играть?

Даниил Медведев: Главная проблема в том, что Надаль - отличный теннисист (смеется). Если серьезно, то Рафа - один из величайших чемпионов в истории спорта. Очевидно, что играть против него никогда не будет просто. Хорошо, что у меня уже есть опыт противостояния ему в финале, хотя он и легко обыграл меня. Но это был ценный урок. Я сделаю все возможное, чтобы попробовать изменить ситуацию на корте.

Смотреть финал можно на каналах Eurosport и в сервисе Eurosport Player.

Спорт Теннис US Open 2019
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