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04.09.2019 00:14
Рубрика: Спорт

Медведев вышел в полуфинал US Open

Текст: Максим Домчев
Россиянин Даниил Медведев стал полуфиналистом Открытого чемпионата США. В четырех сетах он переиграл швейцарца Станисласа Вавринку. Благодаря этому успеху Медведев в новом рейтинг-листе АТР поднимется на четвертую позицию.
Фото: Robert Deutsch-USA TODAY Sports Фото: Robert Deutsch-USA TODAY Sports
Фото: Robert Deutsch-USA TODAY Sports

Нынешний US Open стал для Даниила Медведева самым успешным. При этом россиянин на турнире вынужден преодолевать немало трудностей. Почти в каждом матче он испытывает проблемы со здоровьем и даже подумывал о том, чтобы сняться с соревнований. Однако находит в себе силы и борется. Вторая проблема возникла неожиданно - Медведев сумел настроить против себя зрителей, чем вызвал неодобрение одних и восхищение других. При этом сам россиянин понимает, что в одном из матчей он явно поступил неправильно, показав неприличный жест и всячески старается смягчить ситуацию.

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Во вторник в четвертьфинале Медведеву противостоял многоопытный швейцарец Станислас Вавринка. Россиянин моложе своего соперника на 11 лет, и к тому же в нынешнем сезоне Вавринка далек от той формы, которая в свое время позволила ему выиграть три турнира Большого шлема, включая Открытый чемпионат США.

Накануне матча швейцарец отдал должное мастерству соперника. "Медведев показывает невероятный теннис", - резюмировал Вавринка.

Испытать невероятный теннис Медведева ему пришлось уже в первом сете. Россиянин вел в счете, сделав брейк, однако не смог удержать преимущество. Более того, в одном из эпизодов он вызвал на корт физиотерапевта, который тейпировал ему левое бедро, на которое россиянин уже жаловался по ходу турнира. И этот ход помог. На тай-брейке Медведев оказался сильнее - 8:6.

Фото: Reuters/Danielle Parhizkaran-USA TODAY Sports
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Во втором сете ситуация повторилась. При счете 1:1 Медведев взял три гейма подряд и на этот раз сумел довести партию до победы без лишних проблем - 6:3.

На старте третьей партии швейцарцу удалось взять подачу Медведева и повести 2:0. Виной этому стали ошибки россиянина - он подарил сопернику два очка, не сумев подать. Увы, но несмотря на брейк-поинт при счете 3:5 этот сет россиянин спасти не смог - 3:6.

В четвертом сете Медведев быстро показал сопернику, что в этот вечер надеяться ему не на что. Он сделал брейк и довел дело до победы - 6:1. Благодаря этому успеху в новом рейтинге ATP он поднимется на четвертую позицию.

Медведев стал первым российским теннисистом с 2010 года, сумевшим дойти до полуфинала турнира Большого шлема. В последний раз именно в США такого успеха добивался Михаил Южный.

За выход в финал россиянин поспорит либо со швейцарцем Роджером Федерером, либо с болгарином Григором Димитровым.

Спорт Теннис Турниры "Большого шлема" US Open 2019
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