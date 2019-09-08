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08.09.2019 17:56
Рубрика: Экономика

С правом на надежду

Закупленные для детей лекарства, не зарегистрированные в РФ, выдадут бесплатно
Текст: Марина Гусенко
Минздрав подготовил порядок выписки рецептов на незарегистрированные в России импортные лекарства. Накануне премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении средств на закупку таких лекарств для детей, страдающих хроническими заболеваниями с болевыми и судорожными синдромами.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Решение об их назначении будут принимать консилиумы (в федеральной специализированной медицинской организации, учреждении РАМН или региональном медучреждении, где оказывается помощь пациенту) по жизненным показаниям и при отсутствии альтернативного метода лечения. Как уточнили "РГ" в секретариате вице-премьера Татьяны Голиковой, препараты будут распределяться в регионы на склады, а оттуда - в поликлиники, где будут выдаваться пациентам бесплатно.

В проекте приказа минздрава отмечается, что рецепты на такие препараты для людей, нуждающихся в длительном лечении, будут действительны до 180 дней.

Фото: Михаил Синицын/ РГ
Глава Минздрава рассказала о зарплатах врачей и льготных лекарствах

Как пояснили "РГ" в ведомстве, распоряжением правительства выделяется из резервного фонда 26,1 миллиона рублей минпромторгу для подведомственного ему Московского эндокринного завода на закупку, ввоз и доставку незарегистрированных в России психотропных препаратов. Минздрав определил ориентировочную потребность в отношении 10 ассортиментных позиций из списка III, Дмитрий Медведев отметил ранее, что речь идет о таких препаратах, как диазепам, фенобарбитал, мидазолам в десяти лекарственных формах, в том числе клобазам. В секретариате вице-премьера Татьяны Голиковой ранее сообщали, что потребность в этих препаратах - не менее десяти тысяч упаковок. Первая закупка будет проведена из расчета на год (за это время планируется начать производство части препаратов на Московском эндокринном заводе), ориентировочный срок поставки дистрибьютером - третья декада октября, уточнили в минздраве.

"С врачами проводится серьезная разъяснительная работа. Детские эпилептологи - специалисты федеральных медицинских центров проводят консилиумы по детям, которым требуются лекарственные препараты из списка III, чтобы подготовить необходимую документацию для получения данных препаратов", - сообщили "РГ" в ведомстве.

Проблема с такими лекарствами получила огромный резонанс после того, как Екатерина Коннова, мать тяжелобольного Арсения, после покупки незарегистрированного препарата и вынужденной продажи части препарата другой маме (Арсению не подошла дозировка), задержали и против нее возбудили уголовное дело.

Арсений перенес шестичасовое кислородное голодание из-за врачебной ошибки, у него было три клинические смерти. У мальчика повреждена большая часть мозга, он лежит, не видит, не слышит, не может сам есть, и у него регулярно, даже по несколько раз в день, случаются приступы эпилепсии. Можно уменьшить их количество, если подобрать подходящие лекарства. "В России производится диазепам, но в таблетках и ампулах. Проглотить таблетку мой ребенок не может. Да и любой малыш не сможет во время приступа", - объясняет Екатерина Коннова. На протяжении шести лет она ставила уколы по три-пять раз в день. "На ребенке живого места не осталось, - продолжает Екатерина. - И очень мучительно ставить ребенку, страдающему от боли, укол, который эту боль усиливает". Вот она и решила приобрести этот препарат за рубежом, там он выпускается в виде клизм, одной может хватить на один день...

Фото: iStock
Онлайн-продажу лекарств легализуют

"Нелегально покупать такие препараты за рубежом вынуждены многие мамы. И практически никто из них не знал, что эти лекарства - психотропные и их приобретение может караться лишением свободы от 4 до 8 лет", - говорит Екатерина.

"Сейчас такие клизмы стоят на "черном рынке" в России полторы тысячи рублей за штуку, но купить их уже практически невозможно из-за уголовных преследований", - рассказывает "РГ" директор фонда "Дом с маяком" Лидия Мониава. При этом отпускная цена этих лекарств за границей почти в десять раз меньше.

Почему эти лекарства не зарегистрированы в России? Эпилепсией болеет каждый сотый человек, от большинства форм эпилепсии помогают те препараты, которые производятся в России. Но есть особо сложные и редкие формы эпилепсии, к которым не удается подобрать лечение этими лекарствами. Цена этих импортных препаратов невелика - в среднем пять-семь евро за упаковку, а для регистрации препарата в стране нужно несколько лет и много денег. "Таким образом, производителю просто экономически не выгодно регистрировать тут препараты, а лекарство может быть зарегистрировано, только если производитель это инициирует", - продолжает Мониава. Она считает, было бы правильно ввести ускоренную и упрощенную регистрацию лекарств, в которых нуждаются жители России, особенно если препараты уже успешно работаютв Европе или США.

По данным фонда "Дом с маяком", в России не меньше 2200 семей, дети в которых нуждаются в этих лекарствах. "Это только семьи, которые регистрируются на специальных форумах и прислали нам данные. На самом деле их может быть гораздо больше", - сказала Лидия Мониава.

В России тысячи семей, дети в которых остро нуждаются в импортных и незарегистрированных в России лекарствах. Их будут закупать централизованно

Ранее уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова сообщила, что ее аппарату неоднократно приходилось выступать в защиту матерей, которые заказывали за рубежом незарегистрированные в России лекарства, чтобы помочь своим тяжелобольным детям. Против женщин возбуждались дела по уголовным статьям, которые прекращались только после вмешательства со стороны омбудсмена.

Поправками в закон "Об обращении лекарственных средств", которые, как ожидается, будут приняты в осеннюю сессию Госдумы, предусмотрено, что наркотические и психотропные препараты будут ввозиться по установленной правительством квоте в объеме по числу нуждающихся в них.

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