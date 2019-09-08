Названы условия получения незарегистрированных в России лекарств

Незарегистрированные в России импортные лекарства для детей, страдающих хроническими заболеваниями с болевым и судорожным синдромами, будут выдаваться пациентам бесплатно. Об этом рассказали в "РГ" в секретариате вице-премьера Татьяны Голиковой.

"Закупленные препараты будут распределены в регионы на склады. А оттуда - в поликлиники, где будут выдаваться пациентам бесплатно", - констатировали в секретариате.

В Минздраве России "РГ" сообщили, что подписанным распоряжением правительства о закупке импортных лекарств для детей, Минпромторгу России выделяется из резервного фонда 26,1 миллиона рублей на возмещение затрат "Московскому эндокринному заводу", связанных с закупкой, ввозом и доставкой незарегистрированных в России психотропных лекарственных препаратов. Ведомство определило ориентировочную потребность в отношении 10 ассортиментных позиций (с учетом лекарственной формы и дозировки), по 4 международным непатентованным наименованиям лекарственных препаратов, которые входят в список психотропных веществ, оборот которых в России ограничен.

Первая закупка будет проведена из расчета на год. За это время планируется начать производство части препаратов в России.

Ориентировочный срок поставки - 3 декада октября 2019 года.

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