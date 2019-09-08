Нурмагомедов: Мой следующий соперник? Стейк и бургер!

На пресс-конференции Нурмагомедов высказался относительно своего соперника Дастина Порье. "Он - один из лучших в мире. Ожидал, что это будет жесткий поединок", - приводит слова Хабиба ТАСС.

По мнению Нурмагомедова, уже на следующей неделе он возглавит самый престижный рейтинг лучших бойцов UFC вне зависимости от весовых категорий. В настоящее время россиянин находится на второй строчке позади Джона Джонса - чемпиона из США, выступающего в полутяжелом весе. "Я это заслужил", - сказал чемпион.

Отвечая на вопрос о следующем сопернике, Нурмагомедов не сдержал улыбки. "Мой следующий соперник - это добротный стейк и бургер с двойной порцией сыра", - сказал он.

Пока не определился чемпион и с местом проведения следующего боя. Он не исключил, что вполне возможно он проведет поединок в Москве. "А, может, и в Африке", - добавил Хабиб.