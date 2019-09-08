Нурмагомедов победил Порье удушающим приемом в третьем раунде

Россиянин Хабиб Нурмагомедов сохранил чемпионский титул UFC в легком весе. В третьем раунде он победил американца Дастина Порье удушающим приемом.

В субботу в Абу-даби российский чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов проводил вторую защиту своего титула, который он завоевал в апреле 2018 года, победив американца Эла Яквинту. Его первую защиту все запомнили надолго - яркая победа в октябре прошлого года над ирландцем Конором Макгрегором и дальнейшая потасовка за пределами клетки, которая привела к девятимесячной дисквалификации и штрафу в полмиллиона долларов.

С нынешним соперником Дастином Порье, в отличие от Макгрегора, обошлось без предматчевых оскорблений. Оба бойца вели себя корректно, обещая выиграть этот бой. Даже дуэль взглядом прошла в почти дружеской обстановке.

Накануне боя многочисленные прогнозисты высказались о том, как будет складываться поединок. Очевидно, что Порье должен сделать ставку на ударную технику, тогда как Нурмагомедов как всегда постарается навязать сопернику борьбу. При этом сам Хабиб заявил, что готов и подраться.

Начало первого раунда прошло в разведке. Ни один из атлетов не стал рисковать, но первым обострил Нурмагомедов, словно давая понять своему сопернику, кто тут главный. После прохода Хабиб достиг желаемого, свалив оппонента с ног. После этого россиянин предпринял попытку задушить соперника, но Порье сумел отбиться. Первый раунд Хабиб завершил верхом на американце, нанося ему мощнейшие удары.

В начала второго раунда Нурмагомедов решил соперничать с соперником в боксе и американец нанес несколько опасных ударов. В этот момент стало тревожно для Хабиба. Но опытный россиянин сумел снова перевести дело в партер. Нанеся ряд ударов, Нурмагомедов разбил лицо Порье. Концовка раунда осталась за чемпионом.

В середине третьего раунда Хабиб закончил начатое коронным удушающим приемом. Есть 28 победа в 28 боях.

Что касается дальнейших планов, то глава UFC Дана Уайт уже объявил, что победитель боя в Абу-Даби сразится с Тони Фергюсоном. По слухам, проигравшего, ожидает встреча с Макгрегором, который в последнее время стал героем скандальных хроник и в клетку не выходил почти год.

Нурмагомедов и его команда заявили, что планируют провести бой в Москве, по словам отца и тренера Хабиба это вполне может быть уже следующий поединок.

Ближайшие планы Нурмагомедова куда более приземленные - в ходе подготовки к поединку с Порье он признался, что очень хочет отведать стейк и съесть бургер. Теперь у него есть время для этого.