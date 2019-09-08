Памфилова: "Голос" продублировал порядка 30 сообщений о нарушениях прошлых лет

В Центризбиркоме набралось немало сообщений о нарушениях на выборах, часть из них - продублированы с выборов прошлых лет, рассказала в инфоцентре ЦИК глава комиссии Элла Памфилова. Многие из них опубликованы на "Карте нарушений" движения "Голос".

Она показала пачку распечаток из 30 сообщений, которые "продублированы из прошлого". Большинство из них было опубликовано в 2014 и 2015 году. "Надо будет полностью, прямо на нашей первой странице сайта ЦИК вывесить это все, чтобы некоторые наши коллеги и внутри страны, и за рубежом более осмысленно подходили к тому, что публикуется", - сказала Памфилова.

"Я глазам своим не поверила, когда пролистала эту пачку, что такое может быть", - добавила она.

Она также привела пример нового сообщения, которое на поверку оказалось "фейком", - об обстреле автобуса на границе Тывы и Красноярского края. В региональном МВД уже опровергли факт обстрела, опираясь на видеозаписи и опрос пассажиров.