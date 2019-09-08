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08.09.2019 18:53
Рубрика: Власть

Памфилова: "Голос" продублировал порядка 30 сообщений о нарушениях прошлых лет

Текст: Галина Мисливская
В Центризбиркоме набралось немало сообщений о нарушениях на выборах, часть из них - продублированы с выборов прошлых лет, рассказала в инфоцентре ЦИК глава комиссии Элла Памфилова. Многие из них опубликованы на "Карте нарушений" движения "Голос".
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Она показала пачку распечаток из 30 сообщений, которые "продублированы из прошлого". Большинство из них было опубликовано в 2014 и 2015 году. "Надо будет полностью, прямо на нашей первой странице сайта ЦИК вывесить это все, чтобы некоторые наши коллеги и внутри страны, и за рубежом более осмысленно подходили к тому, что публикуется", - сказала Памфилова.
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"Я глазам своим не поверила, когда пролистала эту пачку, что такое может быть", - добавила она.

Она также привела пример нового сообщения, которое на поверку оказалось "фейком", - об обстреле автобуса на границе Тывы и Красноярского края. В региональном МВД уже опровергли факт обстрела, опираясь на видеозаписи и опрос пассажиров.

Власть Работа власти Внутренняя политика Госфонды и контрольные органы ЦИК Единый день голосования 8 сентября 2019 года
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