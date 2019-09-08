Новости

Георгий Гахария официально стал премьер-министром Грузии 16:47
Медведев проголосовал на выборах в Мосгордуму 16:45
Гидрометцентр: На юге России ожидаются дожди и смерчи на море 16:42
Названа явка на выборах в московских СИЗО 16:40
На Вологодчине возбудили дело против матери пропавшей двухлетней девочки 16:29
В Мурманской области проголосовали более 24 процентов избирателей 16:28
Под Волгоградом три человека погибли в лобовом ДТП 16:24
Горбунов: Явка на выборы в Мосгордуму достигла 12,35 процента 16:22
Явка на электронных выборах в Москве превысила 70 процентов 16:20
За выборами в Курской области следят более 3 тысяч наблюдателей 16:16
В Подмосковье сфотографировали необычную "Волгу" 16:08
В Подмосковье избиратель перепутал выборы 16:06
Песков объяснил смысл "ручного управления" 16:03
СМИ: Су-25УБ потерпел крушение на Ставрополье из-за заводского брака 16:00
Песков раскрыл секрет выносливости президента 15:54
В Москве спасли енота, застрявшего между решеток окна 15:51
Жители Липецкой области выбрали главу региона на участках Москвы 15:46
Пушилин: Ожидается запуск ж/д сообщения между ДНР и Россией 15:29
Общественники нашли поддельный сайт, посвященный выборам в Мосгордуму 15:28
В Ялте два человека утонули в шестибалльный шторм 15:26
Старый "китаец" и новый "русский". Lada Xray Cross против Chery Tiggo 5 15:17
Пилот президентского самолета рассказал об экстремальной посадке с Путиным 15:13
Российские скалолазы завоевали три медали на чемпионате Европы 14:55
Матвиенко проголосовала на выборах губернатора Санкт-Петербурга 14:51
Врио главы Сахалина лидирует на выборах после обработки 28,85% протоколов 14:45
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд встал на сторону должников по кредиту
Верховный суд встал на сторону должников по кредиту
Задайте вопрос председателю правления ЕАБР
Задайте вопрос председателю правления ЕАБР
Единый день голосования
08.09.2019 15:54
Рубрика: Власть

Песков раскрыл секрет выносливости президента

Текст: Кира Латухина

Глава государства работает в очень жестком режиме: иногда в один день проводит не просто несколько мероприятий в разных местах, а посещает сразу несколько городов или даже стран. На этой неделе, например, за пять рабочих дней Владимир Путин посетил Иркутскую область, Монголию, остров Русский и космодром "Восточный", в субботу уже лично поздравлял москвичей с Днем города и осматривал спортивные объекты в столице.

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости
В Кремле рассказали о завышенных ожиданиях Токио

Сегодня же президент с самого утра был на избирательном участке, чтобы проголосовать на выборах в Мосгордуму. Все это было бы невозможно, если бы не отличная физическая форма.

"К таким поездкам невозможно единоразово подготовиться, вот собраться, подготовиться и полететь, т.е. нужно держать себя в такой изрядной физической форме", - рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в эфире телеканала "Россия 1", в программе "Москва. Кремль. Путин".

На вопрос, принимает ли глава государства что-нибудь, чтобы легче перенести смену часовых поясов, Песков сказал, что не знает. "Может быть, у него есть свои секреты, но мне об этом не известно. Тоже хотел бы узнать, спать хочется", - заметил он.

Власть Работа власти Госуправление
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Песков объяснил смысл "ручного управления"
Пилот президентского самолета рассказал об экстремальной посадке с Путиным
В Ингушетии избрали главу республики
Варшаву призвали к диалогу с Москвой
Депутат Европарламента призвал Париж отменить антироссийские санкции