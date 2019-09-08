Песков раскрыл секрет выносливости президента

Глава государства работает в очень жестком режиме: иногда в один день проводит не просто несколько мероприятий в разных местах, а посещает сразу несколько городов или даже стран. На этой неделе, например, за пять рабочих дней Владимир Путин посетил Иркутскую область, Монголию, остров Русский и космодром "Восточный", в субботу уже лично поздравлял москвичей с Днем города и осматривал спортивные объекты в столице.

Сегодня же президент с самого утра был на избирательном участке, чтобы проголосовать на выборах в Мосгордуму. Все это было бы невозможно, если бы не отличная физическая форма.

"К таким поездкам невозможно единоразово подготовиться, вот собраться, подготовиться и полететь, т.е. нужно держать себя в такой изрядной физической форме", - рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в эфире телеканала "Россия 1", в программе "Москва. Кремль. Путин".

На вопрос, принимает ли глава государства что-нибудь, чтобы легче перенести смену часовых поясов, Песков сказал, что не знает. "Может быть, у него есть свои секреты, но мне об этом не известно. Тоже хотел бы узнать, спать хочется", - заметил он.