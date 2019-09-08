Порье допустил завершение карьеры после поражения от Нурмагомедова

Американец Дастин Порье не исключил, то завершит карьеру после боя на турнире UFC в Абу-Даби от россиянина Хабиба Нурмагомедова. Об этом Порье написал на своей странице в Instagram.

"Благодарю всех за поддержку, для меня это очень важно. Если еще буду драться, вернусь сильным. Если же нет, то посмотрим, что будет дальше", - написал Дастин.

Напомним: Хабиб победил Порье удушающим приемом в третьем раундом и защитил титул чемпиона UFC. А для американца это поражение стало шестым в карьере.

Что касается слов Нурмагомедова, то он назвал Порье сильным бойцом и отказался говорить о дальнейших планах. Ожидается, что следующим соперником россиянина может стать еще один американец Тони Фергюсон.