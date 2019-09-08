Престарелый самурай: выбираем подержанный Toyota Land Cruiser Prado 120

В большинстве регионов нашей страны, особенно за Уралом, под словом внедорожник как правило подразумевается одна конкретная и единственная модель - Toyota Land Cruiser. Уровень почитания этого "джипа" таков, что клуб владельцев напоминает закрытую секту, где запрещено говорить о машине в отрицательном контексте. Но возраст и законы физики никто из автопроизводителей отменить не в силах, так что очевидно, что и у "Крузаков" есть немало проблем. В общем, разбираемся с подержанным Prado третьего поколения.

Перед тем как разбираться с техническими нюансами Toyota Land Cruiser, об этой машине необходимо знать немало важных вещей, которые могут отбить желание ее покупать, даже не подходя к просмотру объявлений.

Во-первых, речь идет о немалой цене подержанных экземпляров. Легенда о неубиваемости Toyota в нашей стране породила сильнейший ценовой перекос: 12-15 летние экземпляры Prado с чудовищными пробегами по стоимости сегодня могут превосходить новые кроссоверы RAV4.

Соответственно, всегда считавшиеся "крутыми" и "авторитетными" "Крузаки" пользовались популярностью и в криминальном мире. Модель всегда числилась в первых строчках рейтингов по угонам, а на вторичном рынке встречается немало экземпляров с темным прошлым.

Очень комфортный и проходимый внедорожник нередко становился в богатой семье автомобилем для путешествий. Годовой пробег 35-50 тыс.км для Land Cruiser не редкость даже в регионах, так что к сегодняшнему дню средний километраж Prado 120 превосходит 300 000 км, что для большинства узлов машины, включая отдельные двигатели, является границей ресурса. Беда в том, что даже такой пробег в большинстве случаев является "скрученным", и сколько машина пробежала в реальности можно только догадываться.

Особая категория Land Cruiser - экземпляры, пригнанные из-за рубежа. Основных регионов привоза было три - США, Ближний Восток и Япония. Все три, как правило, проблемные. Из США машины попадали со всевозможных аукционов, где "за копейки" выкупались поврежденные в ДТП и стихийных бедствиях экземпляры - так называемые "утопленники" и "битки".

Дешевые экземпляры с Востока имели свои особенности, в частности, отсутствие антикоррозийной обработки, из-за чего сгнивал номер рамы, а также диковинные версии без печки, но с двумя кондиционерами. Ну а "праворукие" версии из Японии могут оказаться жертвами "распила".

В общем, имейте ввиду, покупать Land Cruiser Prado с рук нужно с отрядом автомобильных экспертов. Какую-то гарантию могут дать разве что площадки trade-in официальных дилеров, которые обычно не связываются с проблемными машинами.

Toyota Land Cruiser Prado 120 (третье поколение)

Фото: Пресс-служба Toyota.

Годы выпуска: 2002-2009

Пробег: 80 000 - 430 000 км

Разброс цен: 750 000 - 1600 000 рублей

Третье поколение (серия 120) мы выбрали на основании нескольких факторов. Главный из них - ценовой. Именно "сто двадцатый Прадик" сегодня попадает хоть в какой-то вменяемый диапазон "миллион плюс", где все-таки можно найти достойный экземпляр.

Из-за большой остаточной стоимости во всех остальных случаях выгоднее внести деньги первым взносом и взять остаток в кредит на новую машину (от 2,5 млн рублей).

Двигатели

Фото: Пресс-служба Toyota.

На Toyota Land Cruiser Prado 120 устанавливались разные бензиновые и дизельные двигатели, из которых до российского рынка добралось три.

Базовым является 2,7-литровый атмосферный бензиновый мотор серии 2TR мощностью 163 лошадиные силы. Для большого рамного внедорожника агрегат слабоват, к тому же с ним продавались непрестижные стартовые версии, а потому среди обеспеченных покупателей Toyota он распространения не получил.

Цепной двигатель получился относительно ресурсным и в среднем выхаживает не менее 300-350 тыс. км - многое будет зависеть от того, насколько темпераментным был прошлый владелец. Одним из слабых мест является топливная система и в частности дорогие форсунки, которые желательно промывать каждые 40-50 тыс.км, а после 150 тыс. км желательно заменить. В силу износа и регулярных выездов на бездорожье к 200 тыс. км скорее всего потребуют замены стартер и генератор, а также элементы системы охлаждения - насос и радиатор.

Еще один редкий гость под капотом Prado 120 - как ни странно, дизельный агрегат 3.0 серии 1KD мощностью 163-173 л.с. Двигатель, увы, откровенно неудачный. Тут стоит абстрагироваться от имиджа Toyota и с холодным сердцем признать, что в отличие от европейцев, японцы за редким исключением делать дизельные моторы не умеют - они либо проблемные технически, либо с неудачными характеристиками. Собственно, "тойотовская" программа развития гибридно-бензиновых технологий появилась именно как косвенный фактор признания проигрыша дизельных компетенций на мировом рынке.

Во-первых, японцы зачем-то сделали этот агрегат ременным, что повлекло необходимость замены привода ГРМ не реже каждых 100 тыс.км. Кроме того, слабой оказалась турбина, шестерни которой сделаны из пластика. Регулярная чистка всей воздушной системы - практически необходимость. В запущенных случаях встречается даже прогорание поршней. Само собой, при качестве нашей солярки всегда в зоне риска топливные форсунки и ТНВД, стоимость новых оригинальных деталей очень высокая.

Все вышеуказанные и более мелкие проблемы привели к тому, что в какой-то момент Toyota официально сделала межсервисный интервал на свои дизельные модели - 5000 км! То есть, некоторые владельцы "Круйзеров" заезжали на плановые ТО 5-7 раз в год (!), что сделало стоимость содержания машины заоблачной даже по меркам премиум-класса.

В результате самым надежным и, как ни странно, достаточно экономным в обслуживании оказался топовый бензиновый двигатель V6 4.0 серии 1GR мощность 249 л.с. Именно этот мотор является самым популярным на вторичном рынке.

Двигатель с цепным приводом ГРМ, который порой выдерживает без замены свыше 350 тыс.км. При качественном бензине и регламентной замене хорошего масла каждые 10 000 км, двигатель вообще не доставляет проблем. Большая часть из них связана с нерадивыми владельцами: агрегат требует регулировки клапанов, а также регулярной прочистки топливной и охлаждающей системы. Некоторые детали навесного оборудования выходят из строя в силу физического износа.

Трансмиссии

Фото: Пресс-служба Toyota.

На Toyota Land Cruiser Prado устанавливалась механическая 5-ступенчатая коробка передач, а также 4-х и 5-ти ступенчатый (с 2005 года) автомат. Все трансмиссии оказались достаточно надежными, особенно при регулярной замене масла не реже каждых 100 тыс.км., и требуют к себе повышенного внимания только при серьезных внедорожных нагрузках. Само собой, экземпляры ранних лет выпуска с пробегами за 350 тыс.км могут иметь проблемы в силу физического износа компонентов трансмиссии.

У LC Prado применена система с постоянным полным приводом, понижающей передачей, штатной межосевой блокировкой и опциональной задней межколесной. Как можно догадаться, выносливость узлов напрямую зависит от режима эксплуатации. Слабым местом этой системы является электропривод блокировки. Кроме того, у возрастных экземпляров начинают подтекать всевозможные сальники, в частности редукторов.

Подвеска, тормоза и рулевое управление

Фото: Пресс-служба Toyota.

Каждая из этих систем достаточно надежна, однако в силу возраста Prado 120 многие из деталей выходят из строя по причине физического износа. Могут закисать и ржаветь узлы тормозной системы, в результате чего теряется эффективность замедления.

Опять же, всевозможные сальники, сайлентблоки, втулки и подшипники имеют ресурс свыше 200 тыс.км, но ввиду возраста и внедорожной эксплуатации могут потребовать замены в любой момент. Традиционная тойтовская беда с рулевыми рейками не обошла стороной и Prado - к 100-150 тыс.км она разбивается и начинает ощутимо люфтить.

Дополнительные проблемы могут возникнуть у владельцев топ-комплектаций с задней пневмоподвеской. Сама по себе она надежна, однако физическое повреждение подушек быстро приводит к износу насоса. Кроме того, система имеет датчики положения кузова, которые также подвержены внешним воздействиям и могут начать глючить.

Кузов и салон

Фото: Пресс-служба Toyota.

Покраску и антикор Toyota Land Cruiser Prado нельзя назвать идеальными. На возрастных экземплярах следы ржавчины могут быть видны на стыках кузова и сварных швах, по периметру дверей, под порогами и капота. Облазит декоративный хром.

Провисает по тяжестью запасного колеса багажная дверь. В зоне риска рама. Все это, чаще всего, последствия российских "химических" зим, внедорожных вылазок и преодоление бродов. Заботливые владельцы делали дополнительный антикор или даже заворачивали кузов в пленку.

Внутреннюю отделку внедорожника не назвать дорогой, так что на машинах старше 10 лет протертые рули, потрескавшаяся кожа и отходящие панели салона встречаются часто, особенно у заядлых любителей бездорожья. Несмотря на это, салонное оборудование и электрика достаточно надежны, а по состоянию салона можно довольно точно судить о реальном пробеге машины.

Вывод

Фото: Пресс-служба Toyota.

Если вы твердо решили, что вашей следующей машиной будет Toyota Land Cruiser Prado 120, то готовьте сумму от миллиона рублей - столько сегодня стоят достойные внимания экземпляры.

В целом автомобиль сделан очень крепким, применяемые запчасти имеют ресурс вдвое превышающий пробег среднестатистического автомобиля - даже расходники порой ходят под 200 тыс.км. Проблема в том, что на LC Prado 120 этот пробег давно выезжен, а значит новый владелец гарантированно столкнется с заменой большинства деталей просто в силу их физического износа. Напомним, что родные детали на "Круйзер" дорогие.

Что касается выбора версий, то смотреть нужно только варианты с бензиновым мотором V6, дизели обходить стороной. Лучше не покупать топ-версии с пневмоподвеской и экземпляры заядлых джиперов, охотников и рыболовов, дабы не иметь лишних проблем.

Ну и, конечно, понравившийся вариант нужно как следует проверить на юридическую чистоту.