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08.09.2019 20:58
Рубрика: Власть

Пушков назвал лицемерным признание Катамадзе в любви к россиянам

Текст: Татьяна Замахина

Член Совета Федерации Алексей Пушков уличил в лицемерии грузинскую певицу Нино Катамадзе, которая призналась в любви к российским слушателям после отмены своего концерта.

Ранее Катамадзе отменила свой московский концерт, который должен был состояться в 2020 году. Перед этим артистка высказалась в поддержку протестов в Тбилиси и пообещала поклонникам перестать выступать на территории России. Отвечая на вопрос об отмене концерта в эфире украинского ТВ, она вдруг заявила, что любит своих слушателей, живущих в РФ.

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Алексей Пушков отметил эту непоследовательность певицы в сообщении в Twitter. Сенатор напомнил, что "Катамадзе страшно оправдывалась, что вообще пела в России, которую терпеть не может и считает врагом; затем заявила, что петь у нас никогда больше не будет".

На новом этапе певица "вдруг вспомнила, как любит российских зрителей". В связи с этим парламентарий подметил материальный интерес у автора такого признания. "Ненависть проходит, начинается тоска по российским гонорарам", - добавил Пушков.

Власть Работа власти Внешняя политика Законодательная власть Совет Федерации Отношения России и Грузии
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