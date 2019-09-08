Пушков назвал лицемерным признание Катамадзе в любви к россиянам

Член Совета Федерации Алексей Пушков уличил в лицемерии грузинскую певицу Нино Катамадзе, которая призналась в любви к российским слушателям после отмены своего концерта.

Ранее Катамадзе отменила свой московский концерт, который должен был состояться в 2020 году. Перед этим артистка высказалась в поддержку протестов в Тбилиси и пообещала поклонникам перестать выступать на территории России. Отвечая на вопрос об отмене концерта в эфире украинского ТВ, она вдруг заявила, что любит своих слушателей, живущих в РФ.

Алексей Пушков отметил эту непоследовательность певицы в сообщении в Twitter. Сенатор напомнил, что "Катамадзе страшно оправдывалась, что вообще пела в России, которую терпеть не может и считает врагом; затем заявила, что петь у нас никогда больше не будет".

На новом этапе певица "вдруг вспомнила, как любит российских зрителей". В связи с этим парламентарий подметил материальный интерес у автора такого признания. "Ненависть проходит, начинается тоска по российским гонорарам", - добавил Пушков.