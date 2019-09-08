ЦИК: Цифровые участки будут создаваться по всей стране

Заместитель председателя Центризбиркома Николай Булаев утром в воскресенье посетил цифровой участок номер 9005 и рассказал, как в комиссии видят будущее этой формы голосования.

"Мы уверены, что это будет создаваться по всей стране", - цитирует его ТАСС.

Булаев также отметил, что цифровые участки стали результатом совместной работы Центризбиркома, правительства Москвы и компании "Ростех", "которые сделали это на своем энтузиазме". Ранее в Центризбиркоме заявляли, что на выборах в Единый день голосования 2020 года может быть создано порядка 3,5 тысяч цифровых участков по всей стране, а к большой федеральной кампании по выборам Госдумы в 2021 году - до пяти тысяч.

В этом году на них намерены проголосовать чуть более 2 тысяч избирателей. Технологию цифрового голосования в ЦИК считают надежной. "Их невозможно взломать, если не взять какое-нибудь устройство типа лома", - сказал Николай Булаев, добавив, что передача результатов голосования на цифровых участках проходит так же, как и на обычных - через систему ГАС "Выборы".

Напомним, на цифровых участках в Москве 8 сентября голосуют жители регионов, где проходят выборы губернаторов, а также жители одномандатных округов, где идут довыборы в Госдуму.

Всего в 85 регионах РФ в воскресенье проходят порядка шести тысяч выборов разного уровня, в том числе в 13 субъектах выбирают заксобрания, в 16 - губернаторов, в 22 административных центрах - городские парламенты, а в трех региональных столицах - глав муниципальных образований. Кроме того, идут довыборы в Госдуму по четырем одномандатным округам (в Хабаровском крае, Новгородской, Свердловской и Орловской областях).