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Единый день голосования
08.09.2019 10:21
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

ЦИК: Цифровые участки будут создаваться по всей стране

Текст: Галина Мисливская
Утром 8 сентября в Москве впервые открылись цифровые участки для голосования жителей других субъектов на губернаторских и думских выборах, которые проходят сегодня в 20 регионах. В этом году таких участков всего 30 в разных районах столицы, но уже в следующем их должно стать на два порядка больше и создаваться они будут по всей России.
Фото: Александр Щербак/ ТАСС Фото: Александр Щербак/ ТАСС
Фото: Александр Щербак/ ТАСС

Заместитель председателя Центризбиркома Николай Булаев утром в воскресенье посетил цифровой участок номер 9005 и рассказал, как в комиссии видят будущее этой формы голосования.

Фото: cikrf.ru
Единый день голосования 8 сентября охватит все регионы

"Мы уверены, что это будет создаваться по всей стране", - цитирует его ТАСС.

Булаев также отметил, что цифровые участки стали результатом совместной работы Центризбиркома, правительства Москвы и компании "Ростех", "которые сделали это на своем энтузиазме". Ранее в Центризбиркоме заявляли, что на выборах в Единый день голосования 2020 года может быть создано порядка 3,5 тысяч цифровых участков по всей стране, а к большой федеральной кампании по выборам Госдумы в 2021 году - до пяти тысяч.

В этом году на них намерены проголосовать чуть более 2 тысяч избирателей. Технологию цифрового голосования в ЦИК считают надежной. "Их невозможно взломать, если не взять какое-нибудь устройство типа лома", - сказал Николай Булаев, добавив, что передача результатов голосования на цифровых участках проходит так же, как и на обычных - через систему ГАС "Выборы".

Напомним, на цифровых участках в Москве 8 сентября голосуют жители регионов, где проходят выборы губернаторов, а также жители одномандатных округов, где идут довыборы в Госдуму.

Всего в 85 регионах РФ в воскресенье проходят порядка шести тысяч выборов разного уровня, в том числе в 13 субъектах выбирают заксобрания, в 16 - губернаторов, в 22 административных центрах - городские парламенты, а в трех региональных столицах - глав муниципальных образований. Кроме того, идут довыборы в Госдуму по четырем одномандатным округам (в Хабаровском крае, Новгородской, Свердловской и Орловской областях).

Власть Работа власти Госуправление Госфонды и контрольные органы ЦИК Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Единый день голосования 8 сентября 2019 года
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