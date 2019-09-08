Корреспондент "РГ" выбрал губернатора Волгоградской области в центре Москвы

Корреспондент "РГ" на себе испытал работу цифровых избирательных участков, которые позволяют избирателям из регионов проголосовать в Москве. Он пришёл на участок №9008, расположенный во дворце творчества детей и молодёжи на улице Александра Невского - это Тверской район столицы.

Каждого входящего в участок здесь встречает консультант, который объясняет, как проголосовать - нужно предъявить паспорт, получить специальный штрихкод и приложить его к электронному терминалу. После этого на экране появляется список кандидатов, участвующих в выборах в вашем регионе - напротив нужной фамилии необходимо поставить электронную галочку, после чего подтвердить свой выбор ещё раз. Результат высвечивается не только на экране, но и печатается на чековой ленте - она остаётся внутри терминала.

А вот использованный штрихкод можно забрать с собой. Корреспондент "РГ" зарегистрирован в Волгоградской области, где в единый день голосования выбирают губернатора. Я заранее подал подал заявку на портале госуслуг, после чего мне пришло электронное письмо о том, что проголосовать я смогу в столице. Процесс подачи заявки занял несколько минут, само голосование - и того меньше. Мою фамилию нашли в списке жителей Волгоградской области, зарегистрировавшихся на участке, попросили расписаться и выдали штрихкод.

Я решил проверить систему и после того, как проголосовал, попытался приложить штрихкод к терминалу снова, однако из этого ничего не вышло - на экране высветилась надпись о недействительности штрихкода. "Голосование у нас проходит без проблем и сбоев, причём люди идут активно - явка по состоянию на 13 часов дня составила около 35 процентов, - рассказала "РГ" председатель участковой избирательной комиссии участка №9008 Светлана Данилова. - Из зарегистрированных на участке 188 человек проголосовали 66. Активнее всего идут жители Санкт-Петербурга, впрочем, оттуда поступило и больше всего заявок".

Посетила этот цифровой участок и председатель ЦИК Элла Памфилова - она убедилась, голосование проходит без сбоев и также отметила высокую явку, объяснив это тем, что пользующиеся новыми возможностями голосования люди обычно активны и ответственны. "Человек не будет тратить время и писать заявление, если он не собирается голосовать", - сказала Памфилова.

Опрошенные корреспондентом "РГ" избиратели на цифровом участке рассказали, что рады новой возможности - если бы не она, то они просто не смогли бы проголосовать, находясь в Москве в командировке, отпуске или по другим делам. "Я выбрала губернатора Липецкой области, - говорит бухгалтер Елена Терещук. - Про цифровые участки узнала по телевизору, подала заявку на портале госуслуг и вот сегодня специально пришла сюда проголосовать. Это очень удобно - главное, чтобы было прозрачно и надежно".

Напомню, эксперимент с цифровыми избирательными участками проходит 8 сентября впервые. 30 цифровых участков открылись в разных частях Москвы - проголосовать там могут жители 20 регионов страны. В 16 из них выбирают губернаторов и ещё в 4 проходят дополнительные выборы депутатов Госдумы.

Глав субъектов выбирают в республиках Алтай, Башкортостан и Калмыкия, Забайкальском и Ставропольском краях, а также в Астраханской, Вологодской, Волгоградской, Курганской, Курской, Липецкой, Мурманской, Оренбургской, Сахалинской и Челябинской областях и городе Санкт-Петербурге. Кандидатов в депутаты Госдумы выбирают в четырёх одномандатных избирательных округах в Хабаровском крае, Новгородской, Орловской и Свердловской областях.

Узнать всю информацию о кандидатах избиратели на цифровых участках могут с помощью информационных панелей - там достаточно выбрать подходящий регион, после чего высвечиваются данные о каждом кандидате.